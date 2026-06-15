< sekcia Zahraničie
Pražská katedrála má nový organ
Dizajn organa navrhol slovenský dizajnér Peter Olah.
Autor TASR,aktualizované
Praha 15. júna (TASR) - Katedrála svätého Víta na Pražskom hrade má nový organ. Stavba chrámu, ktorý sa stal jednou z pražských dominánt, sa tak podľa vyjadrenia Pražského arcibiskupstva po vyše 700 rokoch symbolicky zavŕšila. Nástroj vyrobený v Španielsku je vysoký viac než 12 metrov, váži vyše 45 ton a má takmer 6000 píšťal. Ich levitujúci vzhľad navrhol slovenský dizajnér Peter Olah. Oficiálnu premiéru bude mať organ počas slávnostnej bohoslužby v pondelok večer, na ktorej ho práve na sviatok svätého Víta požehná pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
V katedrále bolo od jej vzniku viacero organov, medzi najznámejšie patrí renesančný z roku 1567 a barokový z roku 1765. Prvý z nich zhorel a na druhom sa prestalo hrať po asi 150 rokoch. A hoci plány na výstavbu nového reprezentatívneho organa existovali už pred sto rokmi, keď sa katedrála dokončovala, z finančných dôvodov nakoniec vznikol len provizórny nástroj s tromi manuálmi a 58 registrami. No ten svojím zvukom celý priestor chrámu neobsiahol. Napriek tomu na ňom organisti hrali od roku 1931 do súčasnosti. Nástroj sa však často kazil a po rokoch opráv sa pri reštaurátorských prácach ukázalo, že všetky jeho súčasti boli vyrobené z nekvalitných materiálov.
O stavbe súčasného organa sa rozhodlo pred 14 rokmi, zmluva so svetoznámou španielskou firmou Gerharda Grenzinga bola podpísaná v roku 2017. Pôvodne sa predpokladalo, že bude dokončený už v októbri 2019, situáciu však skomplikovala jednak pandémia, a aj to, že firma musela návrh prepracovať. Grenzing vďaka akustickým skúškam totiž zistil, že pieskovec, z ktorého je katedrála postavená, zvuk príliš pohlcuje, a preto bude potrebné organ posunúť vyššie. Nakoniec preto čiastočne zasahuje do monumentálneho okrúhleho okna zvaného rozeta.
Dizajn organa navrhol slovenský dizajnér Peter Olah, ktorý je vedúcim dizajnu interiérov v Škoda Auto a venuje sa aj návrhom zo skla. Ako v pondelok povedal spravodajkyni TASR, hudobný nástroj navrhoval prvýkrát. Rozdiel v porovnaní s priemyselným dizajnom bol najmä ten, že tu nešlo vytvoriť najskôr prototyp, ale ako dizajnér mal podľa svojich slov len jeden pokus. Nástroj chcel navrhnúť tak, aby bol súčasný a zároveň, akoby o žiaden jeho autorský návrh ani nešlo.
Vymyslel okrem iného to, aby píšťaly pôsobili levitujúco. „Snažil som sa navrhnúť organ, ktorý bude skoro až neviditeľný. To znamená maximálne potlačiť všetky tie funkčné časti a osláviť iba tie prospektové píšťaly, a to práve českým krištáľom, ktorý je pomedzi ne prepletený v podobe 180 kryštalických elementov. A keď sa teraz pozrieme hore na ten prospekt, skutočne máme pocit, ako keby sa vznášal tou vertikalitou. Prirodzene dopĺňa dynamiku katedrály a je pre ňu takým náhrdelníkom,“ vysvetlil svoj prístup Olah.
Nový organ vysoký vyše 12 metrov tvoria štyri manuály, 121 registrov a 5755 píšťal, z ktorých najmenšia má sedem milimetrov a najväčšia desať metrov. Po tom, ako ho v Španielsku postavili, ho následne rozobrali a odviezli do Prahy. Tam ho začali inštalovať v apríli minulého roka. V októbri ho začali ladiť odborníci, na čo si vyhradili 900 hodín.
Organ je podľa predsedu správnej rady Nadačného fondu Svatovítské varhany Vojtěcha Mátla výnimočný práve svojím dizajnom. „Levitujúce píšťaly na organe, ak dobre viem, nie sú vôbec nikde. A výnimočné je to tiež tým, že nám ich do českej katedrály navrhoval Slovák,“ podotkol. Sám Olah to podľa svojich slov vnímal ako záväzok, pretože chrám považuje za jeden z najvýznamnejších v Európe.
Ako v pondelok povedal spravodajkyni TASR Mátl, konečná cena za nový organ môže dosiahnuť až 158 miliónov korún (približne 6,5 milióna eur). Na jeho financovanie už niekoľko rokov beží zbierka, do ktorej prispeli tisícky darcov sumou vyše 135 miliónov korún (približne 5,6 milióna eur). Zbierka pokračuje a ľudia si tak ešte môžu „adoptovať“ niektoré píšťaly. Na nový nástroj prispeli aj niektoré firmy a iní sponzori.
To, že katedrála sa dočkala svojho veľkého nástroja, je podľa slov Mátla síce významné, no za ešte cennejšie považuje to, že sa na ňu vybrali tisícky Čechov. „Bolo veľmi obohacujúce počuť ich príbehy, že niekoho otec hral na organe a oni si tu na jeho pamiatku adoptujú píšťalu, že jedno dievčatko si nechalo odstrihnúť vrkoč, predalo ho a tie peniaze darovalo na organ. Deti v škole maľovali obrázky a predávali ich, čím zarábali na organ. Bolo to obrovské vzopätie ľudí a príbehov, a to je, myslím si, ešte cennejšie než to, že ten organ je tu na chóre,“ dodal predseda správnej rady Nadačného fondu Svatovítské varhany.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
V katedrále bolo od jej vzniku viacero organov, medzi najznámejšie patrí renesančný z roku 1567 a barokový z roku 1765. Prvý z nich zhorel a na druhom sa prestalo hrať po asi 150 rokoch. A hoci plány na výstavbu nového reprezentatívneho organa existovali už pred sto rokmi, keď sa katedrála dokončovala, z finančných dôvodov nakoniec vznikol len provizórny nástroj s tromi manuálmi a 58 registrami. No ten svojím zvukom celý priestor chrámu neobsiahol. Napriek tomu na ňom organisti hrali od roku 1931 do súčasnosti. Nástroj sa však často kazil a po rokoch opráv sa pri reštaurátorských prácach ukázalo, že všetky jeho súčasti boli vyrobené z nekvalitných materiálov.
O stavbe súčasného organa sa rozhodlo pred 14 rokmi, zmluva so svetoznámou španielskou firmou Gerharda Grenzinga bola podpísaná v roku 2017. Pôvodne sa predpokladalo, že bude dokončený už v októbri 2019, situáciu však skomplikovala jednak pandémia, a aj to, že firma musela návrh prepracovať. Grenzing vďaka akustickým skúškam totiž zistil, že pieskovec, z ktorého je katedrála postavená, zvuk príliš pohlcuje, a preto bude potrebné organ posunúť vyššie. Nakoniec preto čiastočne zasahuje do monumentálneho okrúhleho okna zvaného rozeta.
Dizajn organa navrhol slovenský dizajnér Peter Olah, ktorý je vedúcim dizajnu interiérov v Škoda Auto a venuje sa aj návrhom zo skla. Ako v pondelok povedal spravodajkyni TASR, hudobný nástroj navrhoval prvýkrát. Rozdiel v porovnaní s priemyselným dizajnom bol najmä ten, že tu nešlo vytvoriť najskôr prototyp, ale ako dizajnér mal podľa svojich slov len jeden pokus. Nástroj chcel navrhnúť tak, aby bol súčasný a zároveň, akoby o žiaden jeho autorský návrh ani nešlo.
Vymyslel okrem iného to, aby píšťaly pôsobili levitujúco. „Snažil som sa navrhnúť organ, ktorý bude skoro až neviditeľný. To znamená maximálne potlačiť všetky tie funkčné časti a osláviť iba tie prospektové píšťaly, a to práve českým krištáľom, ktorý je pomedzi ne prepletený v podobe 180 kryštalických elementov. A keď sa teraz pozrieme hore na ten prospekt, skutočne máme pocit, ako keby sa vznášal tou vertikalitou. Prirodzene dopĺňa dynamiku katedrály a je pre ňu takým náhrdelníkom,“ vysvetlil svoj prístup Olah.
Nový organ vysoký vyše 12 metrov tvoria štyri manuály, 121 registrov a 5755 píšťal, z ktorých najmenšia má sedem milimetrov a najväčšia desať metrov. Po tom, ako ho v Španielsku postavili, ho následne rozobrali a odviezli do Prahy. Tam ho začali inštalovať v apríli minulého roka. V októbri ho začali ladiť odborníci, na čo si vyhradili 900 hodín.
Organ je podľa predsedu správnej rady Nadačného fondu Svatovítské varhany Vojtěcha Mátla výnimočný práve svojím dizajnom. „Levitujúce píšťaly na organe, ak dobre viem, nie sú vôbec nikde. A výnimočné je to tiež tým, že nám ich do českej katedrály navrhoval Slovák,“ podotkol. Sám Olah to podľa svojich slov vnímal ako záväzok, pretože chrám považuje za jeden z najvýznamnejších v Európe.
Ako v pondelok povedal spravodajkyni TASR Mátl, konečná cena za nový organ môže dosiahnuť až 158 miliónov korún (približne 6,5 milióna eur). Na jeho financovanie už niekoľko rokov beží zbierka, do ktorej prispeli tisícky darcov sumou vyše 135 miliónov korún (približne 5,6 milióna eur). Zbierka pokračuje a ľudia si tak ešte môžu „adoptovať“ niektoré píšťaly. Na nový nástroj prispeli aj niektoré firmy a iní sponzori.
To, že katedrála sa dočkala svojho veľkého nástroja, je podľa slov Mátla síce významné, no za ešte cennejšie považuje to, že sa na ňu vybrali tisícky Čechov. „Bolo veľmi obohacujúce počuť ich príbehy, že niekoho otec hral na organe a oni si tu na jeho pamiatku adoptujú píšťalu, že jedno dievčatko si nechalo odstrihnúť vrkoč, predalo ho a tie peniaze darovalo na organ. Deti v škole maľovali obrázky a predávali ich, čím zarábali na organ. Bolo to obrovské vzopätie ľudí a príbehov, a to je, myslím si, ešte cennejšie než to, že ten organ je tu na chóre,“ dodal predseda správnej rady Nadačného fondu Svatovítské varhany.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)