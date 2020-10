Pražská MHD vrátane metra budú končiť dennú prevádzku skôr

Praha 28. októbra (TASR) - Denná prevádzka pražskej integrovanej dopravy bude od 2. novembra ukončená už o 22.00 h. Dôvodom je zákaz vychádzania po 21.00 h, ktorý nariadila vláda od stredy 28. októbra v súvislosti s bojom proti šíreniu ochorenia COVID-19.



Uviedol to Filip Drápal, hovorca organizácie ROPID, ktorá plánuje pražskú mestskú hromadnú dopravu (MHD). V českej MHD už platí povinnosť nosiť rúška vo vozňoch aj na zastávkach, uzavreté sú prvé dvere vozňov a je zrušený predaj lístkov u vodičov, vysvetľuje portál Novinky.cz.



Denná prevádzka metra, električiek a autobusov bude ukončená postupne medzi 22.00 h a 22.30 h. Súčasne s tým začnú vychádzať nočné linky električiek aj autobusov. Po 21.00 h sa tiež predĺžia intervaly na nevyhnutných železničných tratiach.



"Ponuka spojov metra, električiek a prímestských autobusov bude naďalej držaná vysoko nad aktuálnym dopytom, ktorý je teraz opäť nižší o približne 70 percent oproti obvyklému stavu," uviedol Drápal. Najviac klesol dopyt po nočných spojoch, a to o zhruba 80 percent.



Úpravy sú podľa hovorcu navrhnuté tak, aby neobmedzovali pracovníkov zdravotníckych zariadení a ďalších profesií pracujúcich v tzv. režime 24/7. Striedajúci sa pracovníci budú môcť využívať posledné denné spoje pri ceste do a z práce.