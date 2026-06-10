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Pražská nemocnica prepustila lekára, príznaky eboly sa neprejavili
Pediater a internista Patrick LaRochelle je podľa stanice už na ceste do Spojených štátov.
Autor TASR
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Praha 10. júna (TASR) - Fakultná nemocnica Bulovka v Prahe v stredu prepustila amerického lekára, ktorého v polovici mája hospitalizovala pre podozrenie na nákazu ebolou. V karanténe bol 21 dní. Počas inkubačnej doby sa u neho neprejavili žiadne príznaky ochorenia. O prepustení informovala stanica ČT24, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pediater a internista Patrick LaRochelle je podľa stanice už na ceste do Spojených štátov. Do kontaktu s ebolou prišiel v Konžskej demokratickej republike (KDR), kde pôsobil ako misijný lekár.
V rozhovore pre Českú televíziu krátko pred prepustením povedal, že žiadne príznaky počas celej doby nepocítil. Dodal, že odlúčenie od rodiny preňho bolo ťažké, ale izoláciu zvládal dobre. Poďakoval sa FN Bulovka, že ho prijala a tiež českej vláde, že to umožnila. „Chcem zdôrazniť, že ten skutočný príbeh nie je o mne, ale o tom, čo sa deje v Kongu,“ podotkol.
Američan do Prahy priletel 21. mája špeciálnym lietadlom a z letiska ho v uzavretom boxe transportovali sanitkou do nemocnice. Tam bol 21 dní v špeciálnom uzavretom bioboxe, do ktorého museli zdravotníci vstupovať v ochrannom oblečení.
Najnovšia epidémia eboly vypukla v KDR v polovici mája v provincii Ituri. Odvtedy sa vírus rozšíril do ďalších provincií aj susednej Ugandy. Úrady v KDR tento týždeň informovali, že v krajine už vírusu podľahlo 101 ľudí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Pediater a internista Patrick LaRochelle je podľa stanice už na ceste do Spojených štátov. Do kontaktu s ebolou prišiel v Konžskej demokratickej republike (KDR), kde pôsobil ako misijný lekár.
V rozhovore pre Českú televíziu krátko pred prepustením povedal, že žiadne príznaky počas celej doby nepocítil. Dodal, že odlúčenie od rodiny preňho bolo ťažké, ale izoláciu zvládal dobre. Poďakoval sa FN Bulovka, že ho prijala a tiež českej vláde, že to umožnila. „Chcem zdôrazniť, že ten skutočný príbeh nie je o mne, ale o tom, čo sa deje v Kongu,“ podotkol.
Američan do Prahy priletel 21. mája špeciálnym lietadlom a z letiska ho v uzavretom boxe transportovali sanitkou do nemocnice. Tam bol 21 dní v špeciálnom uzavretom bioboxe, do ktorého museli zdravotníci vstupovať v ochrannom oblečení.
Najnovšia epidémia eboly vypukla v KDR v polovici mája v provincii Ituri. Odvtedy sa vírus rozšíril do ďalších provincií aj susednej Ugandy. Úrady v KDR tento týždeň informovali, že v krajine už vírusu podľahlo 101 ľudí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)