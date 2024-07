Pražské letisko má pre hustú premávku problémy s odbavovaním batožiny

Praha 2. júla (TASR) - Letisko Václava Havla v Prahe má pre hustú letovú premávku problémy pri odbavovaní batožiny. Cestujúci na ňu musia v cieľových destináciách aj v českom hlavnom meste čakať. Letisko preto odporúča pasažierom zbaliť si do príručnej batožiny nevyhnutné lieky a hygienické potreby. Uviedlo to v utorok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na Letisku Václava Havla Praha môže dochádzať k meškaniu vykládky batožiny na prílete. Dôvodom sú časté meškania letov, nárazový nedostatok pracovníkov nakládky najmä v špičkách aj preťaženosť letovej premávky," uvádza letisko na svojom webe.



Na sieti X sa v utorok za meškania ospravedlnilo s tým, že situáciu intenzívne rieši a batožinu do konkrétnych destinácií odosiela vždy najbližším možným letom, aby sa k nim cestujúci dostali čo najrýchlejšie.



"V nasledujúcich dňoch odporúčame cestujúcim, aby mali pri sebe na palube lietadla najnutnejšie lieky a hygienické potreby," odporučilo letisko. Od utorňajších 15.00 hod aktivovalo telefonickú linku 220 111 444, na ktorú môžu zavolať cestujúci, ktorí v destinácii nemajú svoju batožinu.



Podľa letiska je aktuálne prioritou nakládka batožiny na odletoch, čím sa môžu oneskoriť vykládky batožiny cestujúcich po prílete do Prahy. Ak na svoje kufre nechcú na letisku čakať, letisko im odporúča vyplniť formulár na reklamačnej prepážke alebo na webe leteckej spoločnosti a handlingová spoločnosť im batožinu privezie zadarmo na ich adresu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)