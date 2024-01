Pražské letisko vlani odbavilo o takmer 30 percent viac cestujúcich

Praha 18. januára (TASR) - Pražské Letisko Václava Havla odbavilo v roku 2023 viac ako 13,8 milióna cestujúcich, čo je o 29 percent viac než rok predtým. Stále však nedosiahlo čísla z predpandemického roka 2019. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa letiska Klára Divíšková, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pôvodné prognózy počtu odbavených cestujúcich sa letisku podarilo prekonať asi o 1,3 milióna ľudí. Predseda predstavenstva Letiska Praha Jiří Pos uviedol, že sa dostali na úroveň 78 percent cestujúcich z roku 2019, ktorý bol podľa neho dosiaľ najúspešnejším rokom.



Vlani sa ľudia z pražského letiska mohli dopraviť do 167 destinácií, pričom 30 z nich otvorili alebo obnovili práve v minulom roku. "Podarilo sa nám spustiť niekoľko diaľkových liniek, napríklad do juhokórejského Soulu s dopravcom Korean Air alebo s China Airlines na Taiwan," pripomenul Pos.



Pri spustení linky na Taiwan vlani v júli bol aj šéf českého Senátu Miloš Vystrčil. Ten vtedy uviedol, že priama linka z Prahy do mesta Tchaj-pej môže posúvať demokraciu ako v Česku, tak na Taiwane. O jej zavedenie sa okrem Vystrčila zasadzovala aj šéfka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová.



Najúspešnejšou destináciou v roku 2023 bola Veľká Británia, konkrétne Londýn - z Prahy tam letelo viac než milión ľudí. Druhým v poradí bol Paríž. Ľudia často cestovali aj do Talianska, Španielska a Turecka.



Pražské letisko odhaduje, že tento rok odbaví 15,5 milióna cestujúcich, ktorým ponúkne viac než 170 destinácií. Avizovalo, že medzi novými bude napríklad Florencia, Tallin, Poznaň či Kišiňov.