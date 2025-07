Pražské letisko zastavilo premávku: Polícii totiž unikal motorkár

Praha 18. júla (TASR) - Na Letisku Václava Havla v Prahe v piatok na krátky čas zastavili leteckú premávku. Na dráhu letiska sa totiž dostal motorkár, ktorý unikal polícii. Tá ho ďalej prenasleduje v okolí. Uviedla to v piatok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Aktuálne prenasledujeme v okolí Letiska Václava Havla motorkára, ktorý nereagoval na výzvu na zastavenie a bez prilby a ŠPZ vošiel až na letiskovú plochu. Došlo k zastaveniu leteckej premávky a do pátrania je zapojený aj náš vrtuľník,“ napísala polícia s tým, že leteckú premávku už obnovili.



Podľa servera Novinky.cz sa motorkár dostal na hlavnú dráhu, ktorá je od konca marca do polovice augusta uzavretá, lebo v jej okolí prebieha rekonštrukcia. Hovorca letiska Jiří Hannich uviedol, že situácia nemala na cestujúcich vplyv.



Motorkára podľa servera iDNES.cz niekoľko minút prenasledovala polícia spolu s ochrannou službou letiska, on však na ich výzvy nedbal. Nakoniec prerazil plot a priestor letiska opustil.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)