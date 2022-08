Pražské štvrte spojí lanovka, postavia ju do troch rokov

Praha 5. augusta (TASR) - V hlavnom meste Českej republiky postavia lanovú dráhu, ktorá má ponad Vltavu prepojiť Prahu 6 a Prahu 8. Stavba by mala byť hotová do troch rokov, informuje TASR na základe článku spravodajského servera Novinky.cz.



Architektonickú súťaž vyhlásil Dopravný podnik hlavného mesta Prahy (DPP). Vyhral ju návrh londýnskeho architektonického štúdia William Matthews Associates. Porota ocenila najmä to, že zohľadňuje okolité prírodné a mestské podmienky.



"Lanová dráha prepája pražské štvrte Dejvice, Tróju a Bohnice, preklenie Vltavu a prechádza jedným z najvýznamnejších prírodných prvkov Prahy – Trójskou kotlinou," popisujú návrh autori projektu.



"Už o niekoľko rokov sa budeme môcť odviezť týmto elegantným dopravným prostriedkom, do ktorého bude možné nastúpiť na troch staniciach," uviedol Adam Scheinherr, námestník primátora Prahy pre oblasť dopravy a predseda dozornej rady DPP. Spresnil, že v prípade medzistanice Trója bude stavba umiestnená v blízkosti Vltavy, kde má byť nový vstup do pražskej ZOO.



Podľa hovorkyne DPP Anety Řehkovej by sa výstavba mala uskutočniť medzi rokmi 2024 a 2025, pričom by nemala komplikovať dopravu v meste. Náklady sa odhadujú takmer na dve miliardy českých korún (približne 80 miliónov eur). Lanovka by mala v plnej prevádzke prepraviť 2300 ľudí za hodinu.