Pražský arcibiskup Graubner: Pokračujme v šírení dobra a pokoja

Praha 15. septembra (TASR) - Pokračujme v šírení dobra, pokoja a budovania mostov tak, ako to robila Alžbeta II. Povedal to pražský arcibiskup Jan Graubner vo štvrtok na ekumenickej modlitbe za zosnulú britskú panovníčku v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha na Pražskom hrade. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na začiatku obradu zvon symbolicky siedmimi údermi pripomenul 70 rokov vlády Alžbety II. Modlitbu za kráľovnú uviedol generálny sekretár Evanjelickej rady cirkví Petr Jan Vinš so slovami: "Pripomíname si ju ako ženu veľkej vnútornej viery."



Na ekumenickej modlitbe sa zúčastnili aj český prezident Miloš Zeman, britský veľvyslanec Nick Archer, minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka a minister školstva Vladimír Balaš.



Zeman v príhovore vyzdvihol kontinuitu britskej monarchie a britských dejín. Alžbeta II. bola podľa neho láskavou a milujúcou matkou a mala rešpekt aj u svojich odporcov. "Tomáš Masaryk nám často pripomínal, že dejiny máme posudzovať z hľadiska večnosti. Pozerajme sa na kráľovnú Alžbetu II. týmito očami," povedal Zeman.



Britský veľvyslanec v Prahe Nick Archer sa poďakoval občanom Česka za dojemnú a veľkorysú reakciu na panovníčkine úmrtie. Pripomenul, že krajiny boli od seba dlhé roky oddelené železnou oponou. Prekážky, ktoré vzájomné vzťahy sprevádzali, sa však podarilo prekonať. "Keď sa kráľovná v roku 1996 na pozvanie Havla dostala do Českej republiky, neprichádzala ako cudzinka, ale skôr ako stratená a znovu nájdená priateľka," povedal veľvyslanec.



Ekumenickú modlitbu za zosnulú britskú kráľovnú Alžbetu II. usporiadali Arcibiskupstvo pražské, Ekumenická rada cirkví a Anglikánska európska diecéza v spolupráci s britským veľvyslanectvom v Prahe.



Kráľovná Alžbeta II. zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov vo svojom letnom sídle Balmoral v Škótsku. Na tróne bola 70 rokov.