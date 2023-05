Pražský dopravný podnik daroval mestu Mykolajiv dva autobusy

Praha 12. mája (TASR) - Dopravný podnik hlavného mesta Prahy (DPP) daroval ukrajinskému mestu Mykolajiv dva autobusy. Praha tým chce v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v tiesni pomôcť pri obnove dopravnej infraštruktúry, ktorú zničili ruské útoky. O odovzdaní vyradených vozidiel informoval na sociálnej sieti Twitter pražský primátor Bohuslav Svoboda.



"Spoločne so zástupcami DPP sme dnes odovzdali ukrajinskému mestu Mykolajiv dva autobusy Irisbus Crossway, už za pár týždňov by tam mali byť v prevádzke," uviedol Svoboda. Podľa stanice ČT24 sú to stroje, ktoré v Prahe jazdili od roku 2008.



Podľa primátora ide zatiaľ o poslednú zásielku autobusov. "Kým sa nenakúpia nové dvojkĺbové autobusy, tak všetko, čo tu máme, musí jazdiť," uviedol Svoboda. Dodal, že keď bude mať pražský dopravný podnik dostatok nových vozidiel, vie si predstaviť darovanie ďalších vyradených autobusov Ukrajine.



Kľúče od dvoch strojov si v Prahe prevzal riaditeľ dopravného podniku mesta Mykolajiv Alexij Ušakov. Autobusy by mali z Prahy odísť v sobotu.



DPP už v septembri na Ukrajinu poslal 20 električiek a dva autobusy, ktoré smerovali do Charkova. Praha tiež Mykolajivu zaslala elektrocentrály a ohrievače a ako pripomenul Svoboda, zastupiteľstvo hlavného mesta nedávno schválilo dar zdravotníckeho ochranného materiálu.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)