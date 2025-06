Pražský hrad na jeseň vystaví korunovačné klenoty

Praha 17. júna (TASR) - Pražský hrad na jeseň vystaví české korunovačné klenoty. Návštevníkov tentoraz zoznámi s ich osudom počas druhej svetovej vojny. TASR o tom v utorok informoval tlačový hovorca Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Filip Platoš.



Výstava sa pre návštevníkov na jeseň opäť otvorí vo Vladislavskej sále Pražského hradu.



Klenoty slávnostne vyzdvihnú z Korunnej komory v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha v pondelok 15. septembra. Nasledujúce dva dni si ich budú môcť pozrieť školské triedy. Pre verejnosť bude výstava otvorená od štvrtka 18. do pondelka 29. septembra. Vstup bude bezplatný.



Tohtoročná výstava, ktorej architektonický koncept má na starosti štúdio Evy Jiřičnej, nesie podtitul České korunovačné klenoty: Poklad v temnote. Návštevníkov zoznámi s osudom kráľovských insígnií počas druhej svetovej vojny.



Ešte pred ňou ich síce prezident ČSR Edvard Beneš nechal z bezpečnostných dôvodov previezť na Slovensko a uschovať v trezore pobočky Národnej banky Československej, vzhľadom na následný vývoj v Česku aj na Slovensku sa ale hneď v nasledujúcich dňoch urýchlene rozhodlo o ich prevoze späť do Prahy.



Ku koncu vojny časť klenotov tajne zamurovali v románskom podzemí Starého kráľovského paláca na Pražskom hrade, kde zotrvali až do vyzdvihnutia v októbri 1945.



Výstava prerozpráva dramatický príbeh klenotov prostredníctvom písomných prameňov, dobových fotografií či predmetov hmotnej povahy vrátane debny, ktorá slúžila na ich transport.



Prezident ČR Petr Pavel v minulom roku rozhodol, že klenoty budú na Pražskom hrade vystavované každoročne. Výstavu si na jeseň 2024 vo Vladislavskej sále Starého kráľovského paláca nenechalo ujsť 46.609 návštevníkov vrátane škôl z celej republiky aj domácich i zahraničných turistov.