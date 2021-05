Pražský hrad nebude poskytovať informácie viacerým médiám

Praha 21. mája (TASR) - Kancelária prezidenta ČR Miloša Zemana nebude poskytovať nijaké informácie týždenníku Respekt, serveru Seznam Zprávy, českému Deníku N a redakciám relácií Českej televízie 168 hodín a Reportéri ČT. V piatok to oznámil vedúci prezidentskej kancelárie Vratislav Mynář.



"Kancelária prezidenta republiky v minulosti veľkrát poukazovala na flagrantné pochybenia a nepresnosti uvádzané v mediálnych výstupoch týchto médií, na ich prístupe k overovaniu faktov to však nič nezmenilo," zdôvodnila KPR, prečo prístup k informáciám zamedzila práve týmto médiám.



Ako píše spravodajský server novinky.cz, toto rozhodnutie podľa Mynářa súvisí s tým, že niektoré médiá sa údajne snažia "neserióznym a neštandardným spôsobom" získavať informácie od pracovníkov Kancelárie prezidenta republiky (KPR).



"A to dokonca aj informácie týkajúce sa prebiehajúceho vyšetrovania či informácií, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť ČR," napísal Mynář na webovej stránke Pražského hradu.



Ako príklad uviedol podľa neho vymyslené anonymné zdroje Deníka N, ktorý vo vyhlásení označuje ako "blog Deník N".



"Dialo sa tak v prípade mnohých článkov o údajných stretnutiach s čínskym veľvyslancom (Deník N) či teraz pri snahe o vyvolanie ďalšej mediálnej kauzy týkajúcej sa správy BIS (Bezpečnostnej informačnej služby). Aj v tomto prípade blogu Deník N našepkávajú konšpiračné teórie rôzne tajomné 'anonymné zdroje z Hradu'. Dovolím si napriek tomu vyzvať Deník N, aby predložil dôkaz o tom, že skutočne komunikuje s pracovníkom Pražského hradu," napísal Mynář.