Pražský hrad opäť vystaví korunovačné klenoty
Návštevníci uvidia fotografie z doby, keď mal časť kľúčov od Korunnej komory zastupujúci ríšsky protektor Reinhard Heydrich.
Autor TASR
Praha 8. septembra (TASR) - Pražský hrad po roku opäť vystaví české korunovačné klenoty. Kráľovskú korunu, jablko a žezlo si verejnosť bude môcť prezrieť od 18. do 29. septembra. Výstava s podtitulom „Poklad v temnote, pripomenie aj osemdesiate výročie konca druhej svetovej vojny. Vystavené budú unikátne archívne dokumenty spojené s týmto obdobím aj o tom, ako sa klenoty tajne prevážali na Slovensko. TASR o tom pondelok informovala Kancelária prezidenta republiky (KPR), píše spravodajkyňa v Prahe.
V pondelok 15. septembra vyzdvihnú klenoty z Korunnej komory siedmi držitelia kľúčov. Následné dva dni sú vyhradené na prehliadky pre deti zo škôl. Pre verejnosť sa výstava otvorí vo štvrtok 18. septembra o 9.00 hod. Otvorená bude vždy do 17.00 hod a vstupné je zadarmo.
„Koncept výstavy obmieňame, aby sme vždy ponúkli nový pohľad a dosiaľ menej známe súvislosti. Tento rok nás inšpirovalo výročie osemdesiatich rokov od konca druhej svetovej vojny, ktorej dôsledky sa, samozrejme, nevyhli ani tým najprísnejšie stráženým pokladom,“ uviedla kultúrna a programová riaditeľka Pražského hradu Veronika Wolf.
Návštevníci uvidia fotografie z doby, keď mal časť kľúčov od Korunnej komory zastupujúci ríšsky protektor Reinhard Heydrich, tiež nákres komory, v ktorej boli klenoty zamurované v dobe hrozby leteckého bombardovania Prahy. Vystavený bude aj originál protokolu z rokovania vtedajšieho prezidenta Česko-Slovenskej republiky Emila Háchu s nemeckým ríšskym kancelárom Adolfom Hitlerom v Berlíne pred vyhlásením protektorátu.
„Ľudia sa pri návšteve Vladislavskej sály zoznámia napríklad s takmer detektívnym príbehom o prísne utajovanom prevoze vzácneho nákladu, teda kráľovských insígnií, na Slovensko v roku 1938 aj jeho urýchlenom návrate späť do Prahy,“ priblížila kurátorka výstavy a vedúca Archívu KPR Lucie Večerníková.
Návštevníci sa na výstavu dostanú z Hradčanského námestia bránkou do Južných záhrad a odtiaľ cez Býčie schodisko až na III. nádvorie do Starého kráľovského paláca. KPR podotkla, že na trase sú k dispozícii toalety, drobné občerstvenie aj šatňa. Ľudia na invalidnom vozíku môžu ísť na výstavu priamo z III. nádvoria. Vlani si české korunovačné klenoty prišlo na Pražský hrad prezrieť 47.000 ľudí.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváyrová)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváyrová)