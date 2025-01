Pražský hrad vlani navštívilo 2,5 milióna ľudí

Praha 9. januára (TASR) - Pražský hrad vlani navštívilo vyše 2,5 milióna ľudí, takmer o 380.000 viac než v roku 2023. Uplynulý rok sa tak podľa Kancelárie prezidenta republiky (KPR) takmer vyrovnal rekordnému roku 2019. Na hrade podľa KPR pripravujú ďalšie akcie vrátane novej výstavy, na ktorej návštevníci prvýkrát uvidia niektoré dary, ktoré dostal súčasný prezident Petr Pavel. Kancelária to vo štvrtok uviedla na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR.



Tento rok by sa opäť mal na Pražskom hrade uskutočniť deň otvorených dverí či obľúbená výstava korunovačných klenotov. Zamestnanci hradu pre verejnosť chystajú aj rôzne kultúrne podujatia a nové výstavy. Jednou z nich je výstava 'Dary pre prezidenta zďaleka aj blízka', ktorá podľa hradu ponúkne jedinečný pohľad na úlohu darov vo svete diplomacie aj miestnych tradícií.



"Na výstave bude vôbec po prvýkrát možné vidieť aj výber protokolárnych darov, ktoré prezident Petr Pavel dostal od zahraničných štátnikov, predstaviteľov regiónov aj občanov. Tieto výnimočné artefakty symbolizujú kultúru, históriu a tradície krajín a regiónov, z ktorých pochádzajú," priblížili na webe hradu organizátori.



Návštevníci si ju budú môcť prezrieť od 31. januára každý deň v Rožmberskom paláci. Je zahrnutá do okruhu Pražský hrad – stále expozície.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)