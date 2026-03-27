< sekcia Zahraničie
Pražský hrad vystavuje Svätovítsky poklad či listiny z doby Karola IV.
Okrem toho si ľudia môžu prezrieť približne 150 stredovekých a renesančných predmetov – relikviárov, obrazov, sošiek aj textilných pamiatok.
Autor TASR
Praha 27. marca (TASR) - V Jazdiarni Pražského hradu je od piatka vystavený Svätovítsky poklad. Zlatý relikviárny kríž, prilbu svätého Václava, vzácne listiny z doby Karola IV. a mnohé ďalšie historicky cenné predmety dopĺňajú diela popredných svetových autorov. Výstava podľa jej hlavného kurátora Jiřího Fajta prepája stredoveké artefakty so súčasným umením a nabáda k premýšľaniu o vzťahu minulosti a súčasnosti, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Medzi najcennejšie predmety výstavy nazvanej Fragmenty pamäte patrí polmetrový zlatý kríž nazývaný aj korunovačný alebo relikviárny, ktorý dal v polovici 14. storočia vyhotoviť cisár Karol IV. V minulosti bol uložený na Karlštejne, v 17. storočí bol prevezený do Prahy. Po svätováclavskej korune je to historicky to najcennejšie, čo je v Katedrále svätého Víta už stáročia uložené. Pražský hrad podotkol, že kríž obsahuje relikvie Kristovho umučenia – úlomky dreva sv. Kríža, dva tŕne z Kristovej koruny a klinec, ktorým bol údajne pribitý ku krížu.
V Jazdiarni sú vystavené aj dve liturgické knihy – Misál Jána zo Stredy, ktorý bol kancelárom Karola IV., a Graduál pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubíc. Podľa Pražského hradu patria obe knihy k najcennejším stredovekým rukopisom v českých zbierkach.
Okrem toho si ľudia môžu prezrieť približne 150 stredovekých a renesančných predmetov – relikviárov, obrazov, sošiek aj textilných pamiatok. Na výstave ich dopĺňajú diela popredných svetových autorov, ako napríklad anglického maliara Francisa Bacona či nemeckého umelca Josepha Beuysa.
Výstava je podľa Fajta určená pre širokú domácu aj medzinárodnú verejnosť. „Namiesto jednoznačných odpovedí návštevníkom ponúka priestor na zamyslenie sa nad pamäťou, vierou a hodnotami našej civilizácie. Preto sme sa rozhodli v rámci inštalácie vytvoriť ako súhrn civilizačných vedomostí tiež knižnicu s publikáciami venovanými histórii, náboženstvu aj tvorbe zastúpených autorov,“ dodal Fajt.
Výstava je otvorená každý deň od 10.00 do 18.00 h a potrvá do 26. júla. Základné vstupné je 220 korún (približne deväť eur). Pražský hrad k nej pripravuje aj komentované prehliadky s kurátorom, prednášky a tiež program pre základné a stredné školy. V pláne má aj exkurzie v českom znakovom jazyku a špeciálne zážitkové prehliadky prepájajúce umenie a starostlivosť o duševné zdravie.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
