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Pražský Pride posilní bezpečnostné opatrenia
Prague Pride presunie hlavnú časť svojho programu z Letenskej pláne na ostrov Štvanice.
Autor TASR
Praha 29. júla (TASR) - Na tohtoročnom festivale Prague Pride budú v reakcii na víkendový útok v Berlíne posilnené bezpečnostné opatrenia. Informovala o tom v stredu hovorkyňa Nikola Páleníčková, píše TASR na základe správy serveru iDnes.
Týždňový festival Prague Pride sa začne v pondelok, konkrétnu podobu bezpečnostných opatrení polícia predstaví v piatok. „Nechceme pripustiť, aby sa v Českej republike odohralo čokoľvek, čo by čo i len vzdialene pripomínalo nedávne násilné incidenty v Berlíne,“ povedal pre Deník N minister vnútra Lubomír Metnar.
Prague Pride presunie hlavnú časť svojho programu z Letenskej pláne na ostrov Štvanice. Tomu sa prispôsobí aj sobotňajší dúhový pochod zo spodnej časti Václavského námestia cez historické centrum na ostrov Štvanice.
Organizátori si chcú pred začiatkom pochodu na Václavskom námestí uctiť pamiatku obeti berlínskeho útoku minútou ticha. „Tisíce ľudí stojacich v tichosti budú pripomienkou, že o násilí motivovanom predsudkami rozhodne mlčať nebudeme. Sú to necelé štyri roky, čo radikalizovaný páchateľ v Bratislave zastrelil dve osoby v queer bare Tepláreň a ďalších ľudí zranil,“ uviedla riaditeľka festivalu Kamila Fröhlichová.
Spoločnosť by sa podľa Fröhlichovej mala zomknúť a ponúknuť podporu obetiam, nie pomáhať ospravedlňovať páchateľa. „Mrzí nás, že od mnohých českých politických predstaviteľov nezaznelo jasné odsúdenie tak odporného činu. Keď však majú vládu krajiny v rukách politické strany, ktoré si z LGBTQ+ ľudí robia ľahký terč svojich politických kampaní, nie je sa čomu diviť,“ dodala s tým, že nenávisť sa začína slovami.
Na berlínskom pochode Pride uplynulú sobotu útočník narazil vozidlom do davu ľudí, pričom zahynula jedna žena a 29 ďalších ľudí utrpelo zranenia. Muž z miesta ušiel, nemecká polícia ho vypátrala v nedeľu večer a počas zásahu ho zastrelila.
Týždňový festival Prague Pride sa začne v pondelok, konkrétnu podobu bezpečnostných opatrení polícia predstaví v piatok. „Nechceme pripustiť, aby sa v Českej republike odohralo čokoľvek, čo by čo i len vzdialene pripomínalo nedávne násilné incidenty v Berlíne,“ povedal pre Deník N minister vnútra Lubomír Metnar.
Prague Pride presunie hlavnú časť svojho programu z Letenskej pláne na ostrov Štvanice. Tomu sa prispôsobí aj sobotňajší dúhový pochod zo spodnej časti Václavského námestia cez historické centrum na ostrov Štvanice.
Organizátori si chcú pred začiatkom pochodu na Václavskom námestí uctiť pamiatku obeti berlínskeho útoku minútou ticha. „Tisíce ľudí stojacich v tichosti budú pripomienkou, že o násilí motivovanom predsudkami rozhodne mlčať nebudeme. Sú to necelé štyri roky, čo radikalizovaný páchateľ v Bratislave zastrelil dve osoby v queer bare Tepláreň a ďalších ľudí zranil,“ uviedla riaditeľka festivalu Kamila Fröhlichová.
Spoločnosť by sa podľa Fröhlichovej mala zomknúť a ponúknuť podporu obetiam, nie pomáhať ospravedlňovať páchateľa. „Mrzí nás, že od mnohých českých politických predstaviteľov nezaznelo jasné odsúdenie tak odporného činu. Keď však majú vládu krajiny v rukách politické strany, ktoré si z LGBTQ+ ľudí robia ľahký terč svojich politických kampaní, nie je sa čomu diviť,“ dodala s tým, že nenávisť sa začína slovami.
Na berlínskom pochode Pride uplynulú sobotu útočník narazil vozidlom do davu ľudí, pričom zahynula jedna žena a 29 ďalších ľudí utrpelo zranenia. Muž z miesta ušiel, nemecká polícia ho vypátrala v nedeľu večer a počas zásahu ho zastrelila.