Pražský výběr oslávi 30. výročie odchodu sovietskych vojsk z republiky

Praha 6. júla (TASR) - Česká rocková skupina Pražský výběr oslávi 18. augusta koncertom pri Křižíkovej svetelnej fontáne na Výstavisku Praha 30 rokov od odchodu sovietskych vojakov z bývalého Československa.



Na akcii s pracovným názvom "... a nikdy viac" vystúpi spolu s hudobníkmi Michaelom Kocábom a Michalom Pavlíčkom aj Český národný symfonický orchester (ČNSO), ktorý bude dirigovať Američan Steven Mercurio.



Na koncerte zaznejú originálne symfonické verzie skladieb Pražského výběru, ako hosť vystúpi český pesničkár Xavier Baumaxa, informoval v utorok webový spravodajský portál Novinky.cz.



"Všetci účinkujúci, organizátori aj partneri podujatia sa zhodli na tom, že by bola škoda, aby toto radostné okrúhle 30. výročie zostalo bez poriadnej oslavy, a to najmä pre pandémiu, ktorá mala negatívny vplyv na realizáciu akcií v prvej polovici roka," uviedol za organizátorov David Gaydečka.



Pred 30 rokmi sa pri príležitosti zavŕšenia odchodu sovietskej armády uskutočnil koncert v pražskej Športovej hale. Vystúpili na ňom skupiny Nová růže, Lucie a Pražský výběr, pričom pozvanie prijal aj americký spevák Frank Zappa.



"Nikto iný sa osláv odchodu sovietskych vojakov neujal ani vtedy ani teraz. Myšlienka akcie je v tom, že sloboda nie je tomuto národu ani jeho vedeniu až taká drahá, aby pripravili nejakú oslavu. Takže to urobíme zasa my," povedal Kocáb, niekdajší predseda parlamentnej komisie pre dohľad nad odsunom sovietskych vojsk.



Sovieti zostali v Československu po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. Sovietski vojaci boli koncom 80. rokov rozmiestnení v 67 posádkach na území Česka a v 16 posádkach na Slovensku.



Veliteľstvo mala takzvaná Stredná skupina vojsk v Miloviciach. Okupáciu ukončila dohoda medzi vládami ČSSR a ZSSR o odsune sovietskych vojsk, ktorá bola podpísaná 26. februára 1990.



Posledný transport so sovietskymi vojakmi a technikou opustil územie republiky 21. júna 1991, o šesť dní neskôr krajinu opustil posledný sovietsky vojak - generál Eduard Vorobjov.



Časť opozície v Poslaneckej snemovni ČR chce uzákoniť odchod sovietskych vojsk ako významný deň. V novele navrhla, aby sa 27. jún pripomínal nielen ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu, ale aj ako Deň odsunu sovietskych vojsk z Československa.



Obdobná iniciatíva vznikla tiež v Senáte. Podľa Kocába by mal byť tento deň štátnym sviatkom.