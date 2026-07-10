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V Portugalsku 50 samosprávam platí v piatok najvyššie riziko požiarov
IMPA okrem toho vydal varovanie pre 140 ďalších okresov pre veľmi vysoké či vysoké riziko.
Autor TASR
Lisabon 10. júla (TASR) - Pre približne 50 samospráv v Portugalsku aktuálne platí najvyššie riziko vzniku lesných požiarov, uviedol Portugalský inštitút pre more a atmosféru (IPMA). Výstrahy sa týkajú obcí na severe, v centrálnej oblasti a tiež jednej v okrese Faro, informuje TASR na základe piatkovej správy agentúry Lusa.
IMPA okrem toho vydal varovanie pre 140 ďalších okresov pre veľmi vysoké či vysoké riziko. Hodnotenie rizika požiarov má podľa inštitútu päť stupňov, od nízkeho po najvyšší. Výpočty vychádzajú z teploty vzduchu, relatívnej vlhkosti, rýchlosti vetra a množstva zrážok za uplynulých 24 hodín.
Meteorológovia v piatok očakávali mierny pokles minimálnych teplôt, najmä vo vnútrozemí. Pre okresy Braganca a Guarda však až do neskorého sobotňajšieho popoludnia naďalej platí žltá teplotná výstraha. Minimálne teploty sa budú pohybovať od 14 do 17 stupňov, zatiaľ čo maximálne teploty dosiahnu od 22 do 35 stupňov.
Viaceré požiare sa v Portugalsku šírili najmä minulý týždeň. V oblasti Vouzela v centrálnej časti krajiny muselo zasahovať viac ako 1000 hasičov s podporou takmer 400 vozidiel a 15 lietadiel. Požiar tam spálil plochu o veľkosti viac ako 13.000 hektárov, avšak hasiči ho už dostali pod kontrolu.
IMPA okrem toho vydal varovanie pre 140 ďalších okresov pre veľmi vysoké či vysoké riziko. Hodnotenie rizika požiarov má podľa inštitútu päť stupňov, od nízkeho po najvyšší. Výpočty vychádzajú z teploty vzduchu, relatívnej vlhkosti, rýchlosti vetra a množstva zrážok za uplynulých 24 hodín.
Meteorológovia v piatok očakávali mierny pokles minimálnych teplôt, najmä vo vnútrozemí. Pre okresy Braganca a Guarda však až do neskorého sobotňajšieho popoludnia naďalej platí žltá teplotná výstraha. Minimálne teploty sa budú pohybovať od 14 do 17 stupňov, zatiaľ čo maximálne teploty dosiahnu od 22 do 35 stupňov.
Viaceré požiare sa v Portugalsku šírili najmä minulý týždeň. V oblasti Vouzela v centrálnej časti krajiny muselo zasahovať viac ako 1000 hasičov s podporou takmer 400 vozidiel a 15 lietadiel. Požiar tam spálil plochu o veľkosti viac ako 13.000 hektárov, avšak hasiči ho už dostali pod kontrolu.