Pre astronautku pripraví jedlo šéfkuchárka s 10 hviezdami

Paríž 2. júla (TASR) - Francúzska astronautka Sophie Adenotová si v roku 2026 na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) privezie aj francúzske gastronomické špeciality. Pripraví ich pre ňu šéfkuchárka Anne-Sophie Picová ocenená desiatimi michelinskými hviezdami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na jedálnom lístku Adenotovej bude napríklad velouté z tresky, kuracie mäso s krémovou polentou, polievka z homára, kačacia pečeň foie gras, tradičná cibuľová polievka alebo čokoládový krém s lieskovými orieškami, informovala v stredu Európska vesmírna agentúra (ESA).



Jedlo pre astronautov na ISS nemôže byť príliš sypké alebo ťažké a musí sa dať skladovať až dva roky. Čerstvé ovocie a zelenina sú dostupné iba krátko po príchode zásob zo Zeme. Väčšina jedál vo vesmíre je konzervovaná, vákuovo balená alebo sušená mrazom.



Podľa ESA je však vždy jedno z každých desiatich jedál pripravované pre jednotlivých členov posádky podľa ich osobných chutí. „Počas misie je zdieľanie našich jedál spôsobom, ako pozvať členov posádky dozvedieť sa viac o našej kultúre. Je to veľmi silný zbližujúci zážitok,“ vyhlásila Adenotová.



Menu pre astronautku zostavila francúzska šéfkuchárka Anne-Sophie Picová, držiteľka celkovo desiatich michelinských hviezd. V roku 2011 ju rebríček The World's 50 Best Restaurants označil za najlepšiu šéfkuchárku. Picová tvrdí, že príprava jedálnička bola „vzrušujúcou výzvou“. Skladá sa zo štyroch predjedál, dvoch hlavných jedál a dvoch dezertov.



Adenotová je bývalá pilotka helikoptér a na svoju prvú cestu na ISS sa chystá v roku 2026. Dvojica astronautov Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa v marci vrátila na Zem po viac ako deviatich mesiacoch na ISS. Ich pôvodne osemdňová misia sa v júni minulého roka predĺžila, keď ich loď Starliner spoločnosti Boeing sa pre technické poruchy musela vrátiť na Zem bez posádky. Oni sa vrátili na palube lode SpaceX Crew-9.