Pre azylantov v uliciach mesta sa Brusel sporí s agentúrou Fedasil

Brusel 7. novembra (TASR) - Už vyše roka trvá kríza v oblasti starostlivosti o azylantov v Belgicku, pričom v Bruseli vyústila až do sporov medzi mestom a Federálnou agentúrou pre azyl (Fedasil). Informuje o tom spravodajca TASR na základe údajov denníka The Brussels Times.



Koncom minulého týždňa starosta Bruselu Philippe Close upozornil, že Fedasil si vo štvrtok večer opäť nesplnil svoju zákonnú povinnosť poskytnúť žiadateľom o azyl útočisko, na ktoré majú nárok, a nechal na uliciach vyše 100 ľudí. Boli medzi nimi aj rodiny s malými deťmi a maloletí bez sprievodu dospelých.



Close tvrdí, že táto kríza už viac než rok necháva mužov, ženy a deti prespávať na ulici aj niekoľko týždňov, a zdôraznil, že z pohľadu mesta takýto stav nemôže pokračovať. Bruselský starosta v októbri nariadil mestskej polícii, aby zbúrala viacero prístreškov z kartónu, v ktorých prespávali maloletí žiadatelia o azyl, lebo Fedasil im nedokázal poskytnúť alternatívne riešenie.



"Navrhli sme nemocnice a opatrovateľské domy ako možné prístrešky, ale nemáme personál. Určite nemôže byť také ťažké zohnať 200 ľudí," povedal Close pre belgické médiá. Spresnil, že starostovia mestských častí prevzali zodpovednosť a utečencom s právom na azyl budovy poskytli – Fedasil však musí zabezpečiť personál.



Podľa novín The Brussels Times je problémom práve nedostatok personálu. Prijímacie strediská sú poddimenzované. V polovici októbra federálna vláda rozhodla o dočasnom pridelení 150 zamestnancov z iných rezortov do Fedasilu, čo však situáciu nevyriešilo.



Nedostatok personálu je výsledkom rozhodnutia federálnej vlády znížiť prijímacie kapacity a zatvoriť niektoré centrá Fedasilu po migračnej kríze spred niekoľkých rokov. Prílev azylantov sa však od októbra 2021 opäť zvyšuje, kapacity agentúry však nie.



"Navrhli sme množstvo riešení, napríklad nemocnicu Bordet, ktorá je už plná. Navrhli sme aj zoznam ďalších miest, ale nech otvoríme toľko miest, koľko chceme, všade potrebujeme, aby ich prevádzkoval personál Fedasilu," opísala situáciu hovorkyňa bruselského starostu Carole Poncinová.



Federálna agentúra pre azyl prevádzkuje viacero prijímacích stredísk po celom Belgicku, kde prišelcom, ktorým bol udelený azyl, musí zabezpečiť lôžko na spanie, WC, kúpeľňu a jedlo.



Štátna tajomníčka pre azyl a migráciu Nicole de Moorová tvrdí, že agentúra naráža na svoje vlastné limity, hoci zamestnanci Fedasilu pracujú "dňom i nocou", aby našli miesta pre tých, ktorí majú zákonný nárok na prístrešok. Uprednostňujú maloletých žiadateľov o azyl, ale nie vždy sa podarí získať dostatok miest pre všetkých.