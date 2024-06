Pre bezdomovca, ktorý odovzdal nájdenú peňaženku, urobili zbierku

Amsterdam 26. júna (TASR) - Ľudia v online zbierke za jeden deň prispeli viac 34.000 eur pre bezdomovcova, ktorý v Amsterdame odovzdal na polícii nájdenú peňaženku s približne 2000 eurami. Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



Hadjer Al-Ali (33) našiel peňaženku počas hľadania zálohovaných fliaš v odstavenom vlaku, ktoré by potom vymenil za hotovosť. Peňaženku s približne 2000 eurami odovzdal na polícii, keďže podľa vlastných slov "bez ohľadu na to, čo nájde, vždy to vráti".



Polícia udelila mužovi za jeho čestnosť ocenenie Strieborný palec a darčekovú poukážku v hodnote 50 eur. V peňaženke neboli žiadne doklady, ktoré by umožnili kontaktovať majiteľa. Ak sa majiteľ neprihlási k peňaženke a peniazom do roka, pripadnú nálezcovi.



Na webovej stránke zbierky s názvom "podpora pre čestného Hadjera" svietila po prvom dni od spustenia suma 34.102 eur. Muž prespáva na ulici už 18 mesiacov a na situáciu reagoval slovami, že po vrátení peňaženky sa jeho život "úplne obrátil hore nohami". Za vyzbierané peniazmi si teraz bude môcť zaobstarať bývanie a zmeniť svoj život, dodal.



Otec dvoch detí dostal aj mnoho správ od ľudí, ktorí mu ponúkali prácu. Jeden anonymný darca prispel na zbierku 750 eur.



"Chcem všetkým veľmi poďakovať... Nedokážem opísať, ako sa teraz cítim... Ľudia mi hovoria tie najmilšie a najkrajšie veci. Nemôžem nájsť slová, neviem, čo povedať, som plný adrenalínu," povedal Hadjer.