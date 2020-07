Pre Bielorusov platia od 1. júla dohody o voľnejšom vízovom režime

Brusel 1. júla (TASR) – Od 1. júla nadobudla platnosť dohoda o zjednodušení vízového režimu a dohoda o readmisii medzi EÚ a Bieloruskom. Informovala o tom v stredu Európska komisia, podľa ktorej ide o dôležitý krok pri posilňovaní vzájomnej spolupráce.



Dohoda o zjednodušení vízového režimu umožní občanom EÚ a Bieloruska slobodnejšie cestovať, len čo sa odstránia obmedzenia zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Readmisná dohoda zase prispeje k riešeniu problému nelegálnej migrácie.



Bielorusi získali možnosť dostať krátkodobé víza pri vstupe do EÚ, pričom vízový poplatok sa zníži na 35 eur a pre určité kategórie cestujúcich sa poplatok ruší. Skráti sa aj lehota potrebná na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum na konzulárnych úradoch.



Niekoľko kategórií cestujúcich - vrátane novinárov, študentov a členov oficiálnych delegácií - môže získať viacvstupové víza s dlhšou platnosťou (až do 5 rokov). Na preukázanie účelu cesty do EÚ bude potrebné predložiť menej dokumentov ako doteraz.



Bielorusko už jednostranne zaviedlo opatrenia uľahčujúce krátkodobé bezvízové návštevy občanov EÚ prichádzajúcich do Minska.



EÚ a Bielorusko podpísali dohody o zjednodušení vízového režimu a readmisii 8. januára 2020. Európsky parlament udelil súhlas s uzavretím dohôd 13. mája a Rada EÚ formálne uzavrela ich ratifikáciu 27. mája.



Únia okrem Bieloruska už uzavrela dohody o zjednodušení vízového režimu s Albánskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou, Gruzínskom, Kapverdmi, Moldavskom, Ruskou federáciou, Severným Macedónskom, Srbskom a Ukrajinou.



S 24 krajinami vrátane Bieloruska má EÚ formálne readmisné dohody alebo praktické dojednania o návrate a readmisii.