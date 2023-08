Pre blížiaci sa tajfún v Južnej Kórei evakuujú desaťtisíce skautov

Soul 7. august 2023 (TASR) - V Južnej Kórei evakuujú viac než 30.000 účastníkov celosvetového skautského stretnutia, ktoré organizátori predčasne ukončili pre výstrahy spojené s prichádzajúcim tajfúnom. TASR o tom informuje podľa pondelňajších správ agentúr AFP a AP.



"Svetová organizácia skautského hnutia (WOSM) dostala dnes ráno potvrdenie od juhokórejskej vlády, že pre všetkých účastníkov bude z dôvodu očakávaného tajfúnu Kchanún naplánovaný skorší odchod," uviedlo WOSM v pondelkovom vyhlásení.



Evakuácia účastníkov pomocou autobusov sa začne v utorok ráno, uviedol námestník juhokórejského ministra vnútra a bezpečia. Dodal, že presun potrvá najmenej šesť hodín a väčšina evakuovaných skautov bude ubytovaná v ubytovacích zariadeniach v hlavnom meste Soul a jeho priľahlej metropolitnej oblasti.



Toto 25. svetové stretnutie skautov, ktoré je tiež známe pod názvom Jamboree, sa konalo v provincii Severná Čolla. Zúčastnilo sa na ňom približne 36.000 skautov pochádzajúcich zo 156 krajín sveta. Rada pre komunikáciu Slovenského skautingu koncom júla informovala, že na Jamboree vycestuje aj 86 slovenských skautov.



Evakuácia bola ohlásená po tom, čo WOSM vyzvala Južnú Kóreu, aby skautov urýchlene evakuovala z oblasti, ktorú búrka zasiahne, a poskytla im všetko nevyhnutné do ich návratu do domovských krajín.



Priebeh stretnutia skautov bol už skôr komplikovaný počasím, najmä horúčavami, pre ktoré z Jamboree počas víkendu predčasne odišli americkí a britskí skauti.



Juhokórejská meteorologická agentúra predpovedala, že tajfún Kchanún dorazí do Južnej Kórey vo štvrtok a prinesie so sebou vietor, ktorý bude dosahovať rýchlosť 118 až 154 kilometrov za hodinu.



Podľa juhokórejských meteorológov sa búrka v súčasnosti nachádza asi 160 kilometrov východe od mesta Amani ležiacom na japonskom ostrove Kjúšu a smeruje na sever.



Tajfún si minulý týždeň vyžiadal na japonskom ostrove Okinawa najmenej jednu obeť a 70 zranených.