Pre blokádu tlačiarní v Británii obvinili 77 klimatických aktivistov

Londýn 6. septembra (TASR) - Britská polícia vzniesla v nedeľu obvinenia voči 77 klimatickým aktivistom, ktorí sa zúčastnili na sobotňajšej blokáde dvoch tlačiarenských závodov pri Londýne a neďaleko Liverpoolu a prerušili tak distribúciu niektorých z najčítanejších britských novín. Informovala o tom stanica BBC.



V súvislosti so znemožnením prístupu ku tlačiarni v obci Broxbourne neďaleko Londýna polícia zatkla a obvinila 51 aktivistov z hnutia na ochranu klímy Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu).



Ďalších 26 zadržaných aktivistov vo veku 19-60 rokov obvinili vo veci neoprávneného vniknutia na cudzí pozemok počas protestu v severoanglickej obci Knowsley neďaleko Liverpoolu. Podľa tamojšej polície boli všetci aktivisti následne prepustení na kauciu a zároveň im bolo nariadené zúčastniť sa súdneho pojednávania v januári budúceho roka.



Zhruba 100 environmentálnych aktivistov z piatka na sobotu blokovalo vstup do závodov, kde sa tlačia najčítanejší britský bulvárny denník The Sun, ako aj noviny The Times, Daily Telegraph, Daily Mail a Financial Times.



Akcia mala podľa aktivistov "odhaliť", ako nepresne a nesprávne informujú tieto médiá o súčasnej klimatickej kríze a ako konštantne manipulujú "s pravdou tak, aby vyhovovala ich osobnej a politickej agende".



Britský premiér Boris Johnson blokády tlačiarní odsúdil a nazval ich "pokusom o potlačenie slobody tlače".



"Slobodná tlač je kľúčom k tomu, aby vláda a ďalšie vplyvné inštitúcie vyvodili zodpovednosť v otázke problémov, ktoré sú rozhodujúce pre budúcnosť našej krajiny vrátane boja proti klimatickej zmene," povedal Johnson.



Skupina environmentálnych aktivistov Extinction Rebellion už od pondelka blokovala viacero mostov a ciest v niekoľkých britských mestách. Protestné akcie sú súčasťou ich dvojtýždňovej "občianskej neposlušnosti", ktorá má prispieť k prijatiu ráznejších opatrení v boji proti klimatickým zmenám.