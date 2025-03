Pre boje v Sudáne opustilo svoje domovy asi 15.000 rodín

Chartúm 24. marca (TASR) - Boje v sudánskom štáte Severný Darfúr prinútili počas štvrtku 20. a piatku 21. marca opustiť svoje domácnosti v mesta Al Malha približne 15.000 rodín, uviedla v pondelok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Polovojenská skupina Sily rýchlej podpory (RSF) vo štvrtok oznámila, že obsadila mesto Al Malha v blízkosti sudánsko-líbyjskej hranice. Podľa vyhlásenia povstalcov v meste "obkľúčili nepriateľa a zanechali viac ako 380 mŕtvych". Agentúra AFP tvrdí, že počas útoku zomrelo najmenej 45 civilistov.



IOM uviedla, že útoky prinútili rodiny utiecť "prevažne do iných lokalít v rovnakej oblasti".



V Sudáne od apríla 2023 zúri občianska vojna medzi armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a RSF, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú.



Z údajov OSN vyplýva, že len v Severnom Darfúre bolo od začiatku vojny nútených opustiť svoje domovy vyše 1,7 milióna ľudí a približne dva milióny ľudí nemá prístup k dostatku potravín. V mnohých oblastiach dokonca vyhlásili hladomor, ktorý sa podľa odhadov OSN do mája 2025 rozšíri do niekoľkých ďalších oblastí.



Podľa analytikov agentúry AFP si chce RSF upevniť pozíciu v štátoch Severný a Južný Darfúr, kde od minulého roka blokuje obchodné trasy medzi Sudánom, Čadom a Líbyou.



Sudánska armáda minulý týždeň obsadila prezidentský palác v hlavnom meste Chartúm, ktorý od začiatku vojny kontrolovali jednotky RSF.