Pre bombovú hrozbu evakuovali Tádž Mahal

Naí Dillí 4. marca (TASR) - Pre bombovú hrozbu vo štvrtok dočasne zatvorili jednu z najslávnejších indických kultúrnych pamiatok Tádž Mahal a evakuovali z nej turistov. Informovala o tom agentúra DPA.



Indické bezpečnostné sily, ktoré túto ikonickú stavbu zo 17. storočia strážia, nariadili návštevníkom, aby opustili jej priestory po tom, čo policajná linka zaznamenala telefonát hroziaci výbuchom bomby. Ako uviedli miestne médiá, špecialisti na výbušniny objekt skontrolovali a nakrátko sa zatvorili i okolité obchody.



Muž, ktorý bombu ohlásil, sa vyhrážal, že túto slávnu lokalitu zaradenú do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO vyhodí do vzduchu. Podľa indickej tlačovej agentúry ANI sa sťažoval na nezrovnalosti pri prijímaní do vojenskej služby, na základe ktorých bola jeho žiadosť zamietnutá. Polícia identifikovala, že muž volal z mesta Firózábád a v krátkom čase bude zadržaný.



Šéf miestnej polície priblížil, že po dôkladnom prehľadaní pamiatky sa nenašli nijaké výbušné zariadenia - išlo teda o falošný poplach. Po približne 45 minútach sa akcia skončila a Tádž Mahal opäť otvorili.



Mauzóleum Tádž Mahal sa nachádza na južnom brehu rieky Jamuna pri meste Ágra. V roku 1632 ho dal postaviť mogulský cisár Šáhdžahán pre svoju obľúbenú manželku Mumtáz Mahal, ktorá zomrela pri pôrode.



Pamiatku, ktorá bola polroka zatvorená pre koronavírusovú pandémiu, opäť otvorili vlani v septembri s obmedzenou kapacitou a za prísnych hygienických opatrení. Ročne prichádza do Indie za touto hlavnou turistickou atrakciou podľa odhadov sedem až osem miliónov ľudí.