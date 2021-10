Pre Bulharsko je SR rizikovou krajinou, test potrebujú aj zaočkovaní

Bratislava 31. októbra (TASR) - Pri ceste do Bulharska potrebujú cestujúci zo SR slovenský národný certifikát o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o očkovaní, teste alebo prekonaní ochorenia, prípadne pozitívny výsledok na COVID-19 starší ako 15 dní, no nie viac ako 180. Zároveň sa treba preukázať maximálne 72-hodinovým negatívnym výsledkom PCR testu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webovej stránke.



"Antigénové testy nie sú akceptované," upozornil rezort. Osoby, ktoré pri vstupe do Bulharska nepredložia dva požadované dokumenty, ale iba jeden z nich (napríklad iba PCR test), musia absolvovať desaťdňovú karanténu. Ministerstvo odporúča mať pri sebe doklady vyhotovené v anglickom jazyku a uložené napríklad v mobilnom telefóne, prípadne aj vytlačené.



Nové obmedzenia vyplývajú zo zaradenia Slovenska medzi rizikové krajiny tzv. červenej zóny. MZVEZ upozorňuje občanov, aby pri vstupe do Bulharska využívali hlavné hraničné priechody, na ktorých sa vykonávajú povinné zdravotné kontroly hygienikmi pred vstupom do krajiny. Ide o letiská Sofia, Varna, Burgas a Plovdiv a prístav Burgas a Varna.



Kontroly sa vykonávajú aj na cestných hraničných priechodoch Vidin, Vrashka Chuka, Durankulak, Gueshevo, Zlatarevo, Ilinden, Kalotina, Kapitan Andreevo, Kapitan Petko Vojvoda, Kulata, Lesovo, Makaza, Malko Tarnovo, Oltomantsi, Oriachovo, Stanke Lisichkovo, Somovit-Nikopol a Strezimirovci.