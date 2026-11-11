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Pre búrku Charles zrušili vyše 200 letov, zatvorili školy a obchody
Búrka Portugalsko zasiahla silným dažďom a nárazovým vetrom.
Autor TASR
Lisabon 11. novembra (TASR) - V Portugalsku v stredu zrušili viac než 200 letov a zatvorili školy, stovky supermarketov a ďalších prevádzok pre búrku Charles, ktorá krajinu zasiahla silným dažďom a nárazovým vetrom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.
Hoci bola búrka napokon slabšia, než sa pôvodne očakávalo, vláda prijala preventívne opatrenia. Reagovala tak aj na kritiku pomalého postupu pri sérii búrok v januári a februári. Do pohotovosti uviedla všetky záchranné zložky a vojenské jednotky, zrušila vyučovanie, zatvorila nepodstatné verejné služby a vyzvala obyvateľov, aby zostali doma.
Portugalský inštitút pre more a atmosféru (IPMA) uviedol, že oko búrky sa nad Atlantikom rozdelilo na dve časti, čím sa pred príchodom na pevninu v južnom regióne Algarve znížila jej intenzita. Búrka mala následne zasiahnuť väčšinu južného Portugalska a oblasť Lisabonu.
Veliteľ civilnej ochrany Mario Silvestre zdôraznil, že orgány naďalej zostávajú vo vysokom stupni pohotovosti pre riziko prívalových povodní, silného vetra a rozbúreného mora. Od polnoci zaznamenali 538 mimoriadnych udalostí.
Búrka Charles už predtým zasiahla portugalské súostrovie Madeira, kde spôsobila lokálne záplavy a vyvracala stromy. Záchranári tam vyslobodili muža, ktorého strhla voda pri zaplavovaní jeho garáže. Obete na životoch nehlásili.
Portugalsko a susedné Španielsko od nedele sužujú aj silné dažde spojené s búrkou Bruna. Záplavy zasiahli viacero oblastí vrátane cestných tunelov v Lisabone, ktoré boli v stredu väčšinou uzavreté.
Hoci bola búrka napokon slabšia, než sa pôvodne očakávalo, vláda prijala preventívne opatrenia. Reagovala tak aj na kritiku pomalého postupu pri sérii búrok v januári a februári. Do pohotovosti uviedla všetky záchranné zložky a vojenské jednotky, zrušila vyučovanie, zatvorila nepodstatné verejné služby a vyzvala obyvateľov, aby zostali doma.
Portugalský inštitút pre more a atmosféru (IPMA) uviedol, že oko búrky sa nad Atlantikom rozdelilo na dve časti, čím sa pred príchodom na pevninu v južnom regióne Algarve znížila jej intenzita. Búrka mala následne zasiahnuť väčšinu južného Portugalska a oblasť Lisabonu.
Veliteľ civilnej ochrany Mario Silvestre zdôraznil, že orgány naďalej zostávajú vo vysokom stupni pohotovosti pre riziko prívalových povodní, silného vetra a rozbúreného mora. Od polnoci zaznamenali 538 mimoriadnych udalostí.
Búrka Charles už predtým zasiahla portugalské súostrovie Madeira, kde spôsobila lokálne záplavy a vyvracala stromy. Záchranári tam vyslobodili muža, ktorého strhla voda pri zaplavovaní jeho garáže. Obete na životoch nehlásili.
Portugalsko a susedné Španielsko od nedele sužujú aj silné dažde spojené s búrkou Bruna. Záplavy zasiahli viacero oblastí vrátane cestných tunelov v Lisabone, ktoré boli v stredu väčšinou uzavreté.