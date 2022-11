Pre Čechov z havarovaného autobusu mieri náhradný

Prečítajte si aj: Neďaleko Dunajskej Stredy havaroval autobus, hlásia zranených



Praha 3. novembra (TASR) - Pre väčšinu Čechov cestujúcich v autobuse, ktorý vo štvrtok predpoludním havaroval blízko slovenskej obce Dolný Bar, mieri náhradný autobus. Odvezie ich späť do Českej republiky. Pre TASR to uviedla Mariana Wernerová z Ministerstva zahraničných vecí ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.Česko je podľa jej slov v kontakte so slovenskými úradmi.spresnila Wernerová.Niektorí Česi utrpeli aj ťažké zranenia.povedala Wernerová a dodala, že cestujúci smerovali do kúpeľov vo Veľkom Mederi.Podľa prvotných informácií mala vodička autobusu z doposiaľ nezistených príčin zísť vpravo mimo cesty do priekopy a naraziť pravou bočnou stranou do stromu.uviedla slovenská polícia.Policajti podrobili 43-ročnú vodičku dychovej skúške s negatívnym výsledkom.doplnila slovenská polícia.