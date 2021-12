Pre cestujúcich smerujúcich do USA začnú platiť prísnejšie opatrenia

Washington 3. decembra (TASR) - Nové prísnejšie cestovné opatrenia pre ľudí prichádzajúcich do USA leteckou dopravou vstúpia do platnosti v pondelok 6. decembra o 00.01 h ET (06.01 h SEČ). Píše sa to v nariadení amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zverejnenom vo štvrtok, z ktorého citovala agentúra Reuters.



Nariadenie CDC stanovuje, že od pondelka "sa bude od všetkých cestujúcich bez ohľadu na ich občianstvo alebo očkovací status požadovať, aby sa preukázali negatívnym testom na COVID-19 vykonaným jeden deň pred nástupom na let smerujúci do Spojených štátov".



Táto požiadavka však nebude platiť pre cestujúcich, ktorí vstupujú do USA cez pozemné hranice z Kanady alebo Mexika, vyplýva z dokumentu CDC.



Podľa opatrení, ktoré sú v súčasnosti platné, sa plne zaočkovaní cestujúci medzinárodných liniek môžu preukázať negatívnym testom na koronavírus vykonaným najviac tri dni pred nástupom na cestu. Nezaočkovaní cestujúci sa v súčasnosti musia otestovať na koronavírus najneskôr jeden deň pred odcestovaním.



K sprísneniu týchto opatrení pristupujú USA v reakcii na obavy zo šírenia nového koronavírusového variantu omikron.



Podľa Bieleho domu poskytujú tieto prísnejšie opatrenia týkajúce sa testovania "dodatočný stupeň ochrany verejného zdravia, zatiaľ čo vedci naďalej variant omikron skúmajú".



Očakáva sa, že CDC poskytne leteckým spoločnostiam trojdňové prechodné obdobie, počas ktorého bude umožnené niektorým cestujúcim, aby sa do USA vrátili aj s testom starším než jeden deň.



V pondelok Biely dom uviedol, že aby sa spomalilo šírenie variantu omikron, zakáže vstup do USA takmer všetkým cudzincom z ôsmich krajín nachádzajúcich sa na juhu Afriky. Toto opatrenie však nebolo rozšírené na ďalšie krajiny, v ktorých doposiaľ detegovali nákazu omikronom.



Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová však uviedla, že "neočakáva", že by prijaté reštrikcie "prestali platiť prv než sa dozvieme viac" o novom variante, pričom sa bude "ďalej vyhodnocovať, či je potrebné zavedenie ďalších opatrení".