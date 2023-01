Pre chladné počasie zomrelo v Afganistane už 70 ľudí

Kábul 18. januára (TASR) - Pre chladné počasie zahynulo minulý týždeň v Afganistan 70 ľudí. Oznámil to v stredu predstaviteľ vládneho hnutia Taliban, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Podľa Abdullaha Mohammadiho z afganského úradu pre riadenie krízových situácii zahynulo aj 70.000 zvierat.



O veľkom počte obetí chladného počasia informovali aj afganské médiá, podľa ktorých tvorili v niektorých provinciách väčšinu obetí deti alebo ľudia so závislosťou na návykových látkach.



V provincii Bádghís na západe Afganistanu klesla teplota až na -28 stupňov Celzia, uvádza DPA s odvolaním sa na svedectvá miestnych obyvateľov.



Podľa úradov husté sneženie v horských častiach krajiny zablokovalo niekoľko hlavných ciest, v dôsledku čoho je sťažený prístup do najmenej piatich okresov.



Afganská meteorologická služba pritom predpokladá, že chladné počasie môže pokračovať aj v nasledujúcich dňoch.



Afganské médiá stále častejšie informujú o rodinách, ktorých členovia zahynuli po nadýchaní sa dymových splodín. Tamojšie domácnosti totiž nie sú bežne vybavené elektrickým alebo iným primeraným kúrením.



Niekoľko desaťročí trvajúca vojna má na Afganistan zničujúce dôsledky. V krajine panuje jedna z najrozsiahlejších humanitárnych kríz na svete. Tento rok bude podľa OSN potrebovať humanitárnu pomoc viac ako polovica miestnej populácie.



Ekonomiku Afganistanu dlhé roky udržovala medzinárodná komunita, avšak po odchode amerických vojsk a následnom prevzatí vládnej moci hnutím Taliban v auguste 2021 skolabovala. Mnoho medzinárodných organizácií totiž pozastavilo svoje humanitárne programy vo vojnou zmietanom Afganistane na protest proti tomu, ako Taliban zaobchádza so ženami, uvádza DPA.