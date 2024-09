Pre chrliacu sopku evakuovali stovky ľudí na Filipínach

Manila 11. septembra (TASR) - Stovky ľudí museli v stredu na Filipínach opustiť svoje domovy po tom, ako tamojšia sopka Kanlaon vyvrhla do ovzdušia škodlivé plyny a experti varovali pred jej potenciálnou erupciou. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Preventívne evakuovali približne 300 obyvateľov z viacerých dedín v okruhu štyroch kilometrov od krátera, ktorí sa sťažovali na silný zápach síry. Dočasné prístrešky im zriadili na školách či komunitných centrách ležiacich mimo ohrozenej zóny. Väčšinu z evakuovaných tvoria podľa úradov poľnohospodári.



V administratívnom centre tejto oblasti, zhruba 60-tisícovom meste Kanlaon pomenovanom po sopke, v stredu zatvorili školy aj niektoré turistami vyhľadávané miesta.



Priemerné denné emisie oxidu siričitého sa v utorok v tomto meste takmer strojnásobili, a to na úroveň 9985 ton. Podľa údajov Filipínskeho inštitútu vulkanológie a seizmológie ide o vôbec najvyššie hodnoty od začiatku takýchto meraní.



Takáto sopečná aktivita by podľa inštitútu mohla viesť aj k erupcii, pričom nad štyrmi dedinami na úpätí vulkánu sa teraz môžu vytvoriť horúce červené a rýchlo sa pohybujúce oblaky popola a hrozí tam zosuv skál. Inštitút dodal, že oblasť za posledných 24 hodín zažila 337 vulkanických otrasov.



Stratovulkán Kanlaon sa týči do výšky viac ako 2400 metrov nad morom, leží na ostrove Negros v strednej časti Filipín, pričom je jednou z 24 aktívnych sopiek tejto ostrovnej krajiny. Za posledných deväť rokov vybuchol 15-krát. V auguste 1996 si jeho erupcia vyžiadala životy troch turistov.



Filipíny ležia na tzv. "ohnivom kruhu" - najaktívnejšej vulkanickej zóne Zeme, ktorá prechádza od západného pobrežia Severnej Ameriky cez Aleuty do Japonska a Indonézie až na Nový Zéland. V tejto zóne sa nachádza vyše polovica svetových sopiek.