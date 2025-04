Pre dažde hlásia z hlavného mesta Kinshasa približne 30 mŕtvych

Kinshasa 6. apríla (TASR) - Silné víkendové dažde v hlavnom meste Konžskej demokratickej republiky (KDR) si vyžiadali približne 30 mŕtvych a spôsobili značné škody, uviedli v nedeľu tamojší predstavitelia. Extrémne počasie tiež odrezalo prístup do viac ako polovice mesta a na hlavné letisko v krajine. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a AP.



„Je tu veľa zranených, ktorí boli evakuovaní, a v súčasnosti sa pohybujeme okolo počtu 30 mŕtvych,“ povedal pre AFP Patricien Gongo Abakazi, minister zdravotníctva provincie Kinshasa. Obete sa podľa neho buď utopili, alebo zahynuli, keď sa zrútili steny ich domov.



Záplavy spôsobené dažďom poškodili aj hlavnú cestu vedúcu na letisko, ktorá by však mala byť do 72 hodín otvorená pre všetku dopravu, povedal guvernér Kinshasy Daniel Bumba.



Pre dážď, ktorý sa spustil v noci z piatka na sobotu, stúpla hladina rieky Kongo, čo zapríčinilo zničenie niekoľkých odľahlých a chudobných predmestí hlavného mesta KDR.



Záplavy Kinshasu s jej približne 17 miliónmi obyvateľov postihujú často. Konžská metropola totiž leží na brehu rieky Kongo, druhej najväčšej rieky v Afrike po Níle, píše AFP.