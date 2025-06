Pre demografické zmeny klesá v Nemecku počet darcov kmeňových buniek

Tübingen 29. júna (TASR) - Počet darcov kmeňových buniek v Nemecku klesá v dôsledku demografických zmien, čo zvyšuje tlak pri liečbe leukémie. Pre agentúru DPA to uviedol riaditeľ Nemeckého súboru darcov kostnej drene (DKMS), informuje TASR.



Nezisková organizácia NKMS má od začiatku tohto roka 150.000 nových registrácií, ale jej databáza je stále rovnaká, pretože rovnaký počet bol z dôvodu veku vyradený. Darcom kmeňových buniek v Nemecku môžu byť ľudia vo veku od od 18 do 61 rokov. Ich postupné starnutie a výpadok sa databáza snaží doplniť mladšími darcami.



DKMS má v globálnej databáze viac ako 12,5 milióna ľudí, z toho viac ako 7,8 milióna v Nemecku. Pôsobí aj v Spojených štátoch, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Čile, Indii a Južnej Afrike a doteraz sprostredkovala viac ako 125.000 darcov kmeňových buniek.



Darcovské kmeňové bunky sú často jedinou nádejou pre mnohých pacientov s leukémiou.



„V súčasnosti asi pre desať percent nemeckých pacientov, ktorí potrebujú darcu kmeňových buniek, nenájdeme zhodu,“ povedal Schumacher.



DKMS sa snaží posilniť školské vzdelávacie programy. Medzi ďalšie kanály patria sociálne médiá, športové kluby a hudobné festivaly. „Toto je jediný spôsob, ako môžeme kompenzovať rastúcu stratu starších darcov,“ povedal Schumacher.



V roku 2019 bolo z databázy vyradených 66.000 ľudí a odvtedy sa toto číslo neustále zvyšuje až na tohtoročných 150.000. Obzvlášť vzácni sú darcovia do 30 rokov. Pred pandémiou koronavírusu v roku 2019 zaregistrovali 688.000 nových darcov. Toto číslo kleslo na 344. 000 v roku 2024, pričom medzi nimi bolo menej mladých ľudí.