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Pre demografické zmeny sa zrýchľuje tempo rušenia škôl v Poľsku
V uplynulom školskom roku navštevovalo školy v Poľsku približne 4,9 milióna žiakov, čo je o 700.000 menej ako pred vyše desiatimi rokmi.
Autor TASR
Varšava 23. júla (TASR) - Demografický pokles vedie v Poľsku k zatváraniu čoraz väčšieho počtu základných a materských škôl. Najviac žiadostí o zrušenie škôl evidujú v Mazovskom vojvodstve, v ktorom sa nachádza Varšava, pričom podľa prognóz bude počet detí v nasledujúcich rokoch ďalej výrazne klesať. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Dziennik Gazeta Prawna (DGP) a údajov poľského Štatistického úradu (GUS).
V uplynulom školskom roku navštevovalo školy v Poľsku približne 4,9 milióna žiakov, čo je o 700.000 menej ako pred vyše desiatimi rokmi. Podľa DGP preto samosprávy pristupujú k zatváraniu základných škôl a materských škôl čoraz častejšie.
Najviac prípadov zaznamenalo Mazovské vojvodstvo. V roku 2023 tam úrady schválili 20 návrhov na zrušenie škôl, o rok neskôr 15 a vlani 16. Tento rok školský inšpektorát eviduje už ďalších 30 žiadostí od obcí. Od roku 2023 bol v regióne z 82 návrhov zamietnutý iba jeden, pričom 44 zo zrušených zariadení tvorili základné školy.
Podľa prognóz citovaných denníkom klesne počet detí vo veku sedem až 14 rokov počas nasledujúcich ôsmich rokov približne o 19,5 percenta a do roku 2060 asi o 30 percent.
Nepriaznivý trend potvrdzujú aj najnovšie údaje GUS. Počet obyvateľov Poľska ku koncu júna medziročne klesol o 159.000 na 37.243.000. V prvom polroku sa zároveň narodilo približne 115.000 detí, asi o 1000 menej ako v rovnakom období minulého roka.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
V uplynulom školskom roku navštevovalo školy v Poľsku približne 4,9 milióna žiakov, čo je o 700.000 menej ako pred vyše desiatimi rokmi. Podľa DGP preto samosprávy pristupujú k zatváraniu základných škôl a materských škôl čoraz častejšie.
Najviac prípadov zaznamenalo Mazovské vojvodstvo. V roku 2023 tam úrady schválili 20 návrhov na zrušenie škôl, o rok neskôr 15 a vlani 16. Tento rok školský inšpektorát eviduje už ďalších 30 žiadostí od obcí. Od roku 2023 bol v regióne z 82 návrhov zamietnutý iba jeden, pričom 44 zo zrušených zariadení tvorili základné školy.
Podľa prognóz citovaných denníkom klesne počet detí vo veku sedem až 14 rokov počas nasledujúcich ôsmich rokov približne o 19,5 percenta a do roku 2060 asi o 30 percent.
Nepriaznivý trend potvrdzujú aj najnovšie údaje GUS. Počet obyvateľov Poľska ku koncu júna medziročne klesol o 159.000 na 37.243.000. V prvom polroku sa zároveň narodilo približne 115.000 detí, asi o 1000 menej ako v rovnakom období minulého roka.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)