Pre dostavbu Sagrady Famílie hrozí 15.000 obyvateľom vysťahovanie

Barcelona 9. februára (TASR) - Od začiatku prác na Bazilike Svätej rodiny (Basílica de la Sagrada Família) v španielskej Barcelone uplynulo už 139 rokov, a chrám je stále ešte nedokončený.



Táto lokalita, ktorá je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), je však napriek tomu jedným z najväčších turistických lákadiel katalánskej metropoly.



Plány dokončiť chrám do roku 2026 – a podľa pôvodného návrhu jeho tvorcu, architekta Antoniho Gaudího – sa však ukázali ako sporné. Súčasťou dostavby by totiž mohlo byť aj vysťahovanie zhruba 15.000 obyvateľov, ktorí žijú v priľahlej oblasti, informuje spravodajská stanica EuroNews.



Výstavba chrámu dosiahla počas uplynulého desaťročia bezprecedentné tempo, pričom cieľom je dokončenie tohto majstrovského diela v štýle Art Nouveau do roku 2026, keď si svet pripomenie storočnicu od Gaudího úmrtia.



Presný termín dokončenia je však pre covidovú pandémiu v nedohľadne. Stavebné práce sa postupne obnovili vlani v júni.



Začiatkom decembra slávnostne otvorili vežu apsidy zasvätenú Panne Márii – vrátane živého posolstva od pápeža Františka. Nová veža – prvá, ktorú dokončili od roku 1977 –, je prvou zo šiestich hlavných veží tejto kolosálnej baziliky.



Dozorná rada stanovila na rok 2022 kalendár prác, podľa ktorého sa – ak všetko pôjde dobre – dokončia dve veže evanjelistov Lukáša a Marka a zároveň pribudnú tri nové horné podlažia hlavnej veže Ježiša Krista.



Chrám však čelí svojej dosiaľ najväčšej kontroverzii; obnovenie stavebných prác na fasáde Slávy zasvätenej nanebovstúpeniu Ježiša Krista sa dostáva do konfliktu so stovkami majiteľov domov žijúcich na druhej strane úzkej Malorskej ulice.



Vybudovanie plánovaného schodiska, ktoré má slúžiť ako hlavný vchod do budovy, by totiž mohlo znamenať zbúranie niekoľkých blokov a spôsobiť vysťahovanie tisícok ľudí.



Podľa existujúcej urbanistickej zonácie mesta sú tieto bloky označené ako "zelené plochy". Tie v Barcelone poskytujú väčšiu prioritu chodcom a cyklistom, pričom ich cieľom je obmedziť premávku v týchto oblastiach na minimum.



Predseda združenia s názvom "Ľudia poznačení výstavbou Sagrady Famílie" Salvador Barroso vyhlásil, že zbúrané by mohli byť dva celé bloky s viac ako 3000 domácnosťami, pričom vysťahovaných by bolo až 15.000 miestnych obyvateľov.