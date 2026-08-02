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Pre dronové útoky uzavreli letiská v Moskve a Povolží
Ruské úrady hlásili útoky dronov aj nad ďalšími regiónmi vrátane Kalužskej, Rostovskej, Tulskej a Volgogradskej oblasti.
Autor TASR
Moskva 2. augusta (TASR) - Ruská armáda v noci na nedeľu zostrelila alebo vyradila z boja 635 dronov vypustených ukrajinskými ozbrojenými silami. S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany o tom v nedeľu informovala agentúra AFP.
Dronovým útokom bolo znovu vystavené mesto Saratov na juhozápade európskej časti Ruska, kde sa nachádza ropná rafinéria, a neďaleké mesto Engeľs, v ktorom sídli základňa strategických bombardérov, doplnila britská stanica BBC.
Podľa gubernátora Saratovskej oblasti Romana Busargina o život prišli dvaja ľudia a niekoľko osôb bolo zranených. Došlo aj k poškodeniu civilnej infraštruktúry.
Saratovská ropná rafinéria čelila útokom ukrajinských dronov už viackrát, naposledy začiatkom júla.
V dôsledku ukrajinských dronových útokov boli dočasne obmedzené lety na viacerých letiskách v Povolží a v Moskve. Ruský úrad pre civilné letectvo (Rosaviacija) spresnil, že obmedzenia sa týkali letísk v Kazani, Samare, Saratove, Ulianovsku, Buguľme, Nižnekamsku a Penze, ale aj moskovského letiska Domodedovo a prevádzky letiska v Nižnom Novgorode.
Moskovský primátor Sergej Sobianin v nedeľu oznámil, že ruská protivzdušná obrana zostrelila šesť dronov smerujúcich na Moskvu. O prípadných škodách a obetiach neinformoval.
Ruské úrady hlásili útoky dronov aj nad ďalšími regiónmi vrátane Kalužskej, Rostovskej, Tulskej a Volgogradskej oblasti.
Ukrajina sa k útokom bezprostredne nevyjadrila, dodala britská stanica BBC.
Dronovým útokom bolo znovu vystavené mesto Saratov na juhozápade európskej časti Ruska, kde sa nachádza ropná rafinéria, a neďaleké mesto Engeľs, v ktorom sídli základňa strategických bombardérov, doplnila britská stanica BBC.
Podľa gubernátora Saratovskej oblasti Romana Busargina o život prišli dvaja ľudia a niekoľko osôb bolo zranených. Došlo aj k poškodeniu civilnej infraštruktúry.
Saratovská ropná rafinéria čelila útokom ukrajinských dronov už viackrát, naposledy začiatkom júla.
V dôsledku ukrajinských dronových útokov boli dočasne obmedzené lety na viacerých letiskách v Povolží a v Moskve. Ruský úrad pre civilné letectvo (Rosaviacija) spresnil, že obmedzenia sa týkali letísk v Kazani, Samare, Saratove, Ulianovsku, Buguľme, Nižnekamsku a Penze, ale aj moskovského letiska Domodedovo a prevádzky letiska v Nižnom Novgorode.
Moskovský primátor Sergej Sobianin v nedeľu oznámil, že ruská protivzdušná obrana zostrelila šesť dronov smerujúcich na Moskvu. O prípadných škodách a obetiach neinformoval.
Ruské úrady hlásili útoky dronov aj nad ďalšími regiónmi vrátane Kalužskej, Rostovskej, Tulskej a Volgogradskej oblasti.
Ukrajina sa k útokom bezprostredne nevyjadrila, dodala britská stanica BBC.