Cichanovská pre fámy o Lukašenkovi: Opozícia sa má pripraviť na zmeny

Moskva 15. mája (TASR) - Líderka exilovej bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vyzvala prívržencov opozície, aby boli "pripravení" na možné politické zmeny v Bielorusku. Uviedla to v súvislosti s dohadmi o zhoršujúcom sa zdravotnom stave Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že 68-ročný Lukašenko, ktorý je pri moci od roku 1994, sa už šesť dní neobjavil na verejnosti a vynechal aj viaceré dôležité podujatia.



Naposledy bolo Lukašenka možné vidieť v Moskve na oslavách Dňa víťazstva nad nacistami, ale vynechal neformálny slávnostný obed, ktorý usporiadal jeho spojenec prezident Vladimir Putin. Neskôr sa síce Lukašenko objavil na slávnostnom kladení kvetov v Minsku, ale nepredniesol svoj tradičný prejav k vojnovým veteránom.



Niektorí ruskí i bieloruskí novinári vo svojich spravodajských materiáloch komentovali, že Lukašenko počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí "vyzeral zle".



V nedeľu Lukašenko vynechal podujatia pri príležitosti Dňa vlajky, erbu a hymny Bieloruska.



Oficiálne miesta v Bielorusku Lukašenkovu neprítomnosť vo verejnom priestore nekomentovali.



Vyjadrenie na túto tému odmietol aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Lukašenkova rivalka Cichanovská, ktorá po masových protestoch proti výsledkom volieb i v nich zvolenému prezidentovi v roku 2020 odišla do exilu do susednej Litvy, v komentári na platforme Twitter napísala, že o zdravotnom stave "diktátora Lukašenka koluje mnoho fám."



Dodala, že pre bieloruskú opozíciu "to znamená len jedno: mali by sme byť dobre pripravení na každý scenár. Aby sme Bielorusko obrátili na cestu k demokracii a zabránili Rusku zasahovať" do vnútorných záležitostí. "Potrebujeme, aby medzinárodné spoločenstvo bolo aktívne a rýchle," upozornila tiež Cichanovská na Twitteri.