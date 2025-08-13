< sekcia Zahraničie
Pre horúčavy v Ríme sa pápežská audiencia konala v Sále Pavla VI.
Pápež v stredu popoludní odcestuje do letnej rezidencie Castel Gandolfo, južne od Ríma, kde strávi približne týždeň.
Autor TASR
Vatikán 13. augusta (TASR) - Kvôli vlne horúčav v Ríme sa v stredu tradičná generálna audiencia nekonala na Námestí svätého Petra, ale v Sále Pavla VI. Informovala o tom agentúra APA a spravodajský web Vatican News.
Na generálnu audienciu prišli veriaci z celého sveta vrátane skupín pútnikov, ktorí do Ríma pricestovali v rámci Jubilea 2025, či mnohých párov novomanželov.
Pápež Lev XVI. na úvod audiencie pozdravil veriacich vo viacerých jazykoch: „Snažíme sa chrániť pred slnkom a extrémnym teplom. Ďakujeme, že ste prišli – vitajte všetci.“
Tí, pre ktorých už nezostalo miesto v audienčnej sále, sledovali stretnutie pútnikov s pápežom na veľkoplošnej obrovskej obrazovke v Bazilike svätého Petra. Iní však aj zostali na Námestí svätého Petra pod spaľujúcim slnkom a napriek vysokým teplotám.
Pápež vo svojej katechéze uvažoval nad evanjeliovým úryvkom, v ktorom Ježiš pri poslednej večeri oznámil, že jeden z 12 učeníkov ho zradí. Pripomínal tiež, že viera človeka „neušetrí od možnosti spáchať hriech, ale vždy ponúka východisko“ v podobe milosrdenstva. „Boh nás neprestáva milovať, aj keď vie, že ho môžeme zradiť," uviedol pápež a vyzval prítomných, aby sa otvorili obráteniu, odpusteniu a obnoveniu dôvery v Boha.
Pápež v stredu popoludní odcestuje do letnej rezidencie Castel Gandolfo, južne od Ríma, kde strávi približne týždeň. Oficiálne povinnosti tam bude mať medzi 15. a 17. augustom - v čase slávnosti Nanebovzatia Panny Márie a nedeľnej omše.
Očakáva sa, že pápež sa do Vatikánu vráti v utorok 19. augusta, aby sa nasledujúci deň zúčastnil na generálnej audiencii.
Možnosť tráviť leto v letnej rezidencii Castel Gandolfo využívali pápeži Ján Pavol II. i Benedikt XVI. Levov bezprostredný predchodca v úrade - pápež František - uprednostňoval pobyt vo Vatikáne, len si počas leta znížil pracovné zaťaženie. V roku 2016 dal František centrálny pápežský palác v Castel Gandolfo prestavať na múzeum a vo februári 2023 v 55-hektárovom parku založil vzdelávacie ekocentrum Borgo Laudato si.
Tento park každoročne priťahuje tisíce návštevníkov a obyvatelia mestečka Castel Gandolfo očakávajú, že Levove dovolenky tam prilákajú ďalších turistov, pútnikov i novinárov, čo bude prínos aj pre majiteľov reštaurácií a obchodov so suvenírmi.
