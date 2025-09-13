< sekcia Zahraničie
Pre hrozbu dronov Poľsko nasadilo lietadlá. Uzavrelo letisko v Lubline
Poľská agentúra pre riadenie leteckej prevádzky oznámila, že letisko v Lubline bolo pre civilnú dopravu uzavreté „z dôvodu vojenských leteckých aktivít“.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 13. septembra (TASR) - Poľské a spojenecké lietadlá boli v sobotu nasadené do „preventívnej“ operácie v poľskom vzdušnom priestore z dôvodu hrozby, ktorú predstavujú dronové útoky v susedných oblastiach Ukrajiny. Úrady zároveň uzavreli letisko v meste Lublin na východe krajiny, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady, píše TASR.
Poplach prišiel po tom, ako v stredu do vzdušného priestoru Poľska vnikli viaceré drony, čo alianciu NATO prinútilo vyslať stíhačky, aby ich zostrelili. Tento incident opäť prispel k obavám z rozšírenia viac než tri roky trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl v sobotu popoludní na sociálnej sieti X uviedlo, že pozemné systémy protivzdušnej obrany a prieskumu boli uvedené do zvýšenej pohotovosti. Zdôraznilo, že ide o preventívne opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť poľský vzdušný priestor a chrániť obyvateľstvo. Spresnilo, že hrozba súvisí s útokmi dronov v regiónoch Ukrajiny hraničiacich s Poľskom.
Aj poľský premiér Donald Tusk informoval, že „preventívne operácie“ sa v poľskom vzdušnom priestore začali pre hrozbu zo strany ruských dronov operujúcich nad prihraničnými oblasťami Ukrajiny, napísala AP.
Poľská agentúra pre riadenie leteckej prevádzky oznámila, že letisko v Lubline bolo pre civilnú dopravu uzavreté „z dôvodu vojenských leteckých aktivít“. Nešpecifikovala, ako dlho má toto opatrenie trvať. Hovorca letiska Piotr Jankowski však pre tlačovú agentúru PAP uviedol, že vzdušný priestor nad letiskom zostane uzavretý do 18.00 h SELČ.
Rusko v súvislosti s narušním poľského vzdušného priestoru deklarovalo, že na Poľsko necielilo. Bielorusko, ktoré je spojencom Ruska, informovalo, že Poľsko upovedomilo ešte pred tým, než drony prenikli do jeho vzdušného priestoru, a upozornilo aj Litvu. Pre agentúru BelTA to uviedol náčelník generálneho štábu bieloruských ozbrojených síl a námestník tamojšieho ministra obrany generálmajor Pavel Muravejka. Dodal však súčasne, že drony sa počas bojových operácií na Ukrajine odchýlili od kurzu, a preto narušili poľský vzdušný priestor - na rozdiel od tvrdení Poľska, že išlo o úmyselnú provokáciu zo strany Ruska. Rovnaké presvedčenie ako Poľsko v tejto súvislosti vyjadrili aj európski lídri, doplnila AP.
Poplach prišiel po tom, ako v stredu do vzdušného priestoru Poľska vnikli viaceré drony, čo alianciu NATO prinútilo vyslať stíhačky, aby ich zostrelili. Tento incident opäť prispel k obavám z rozšírenia viac než tri roky trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl v sobotu popoludní na sociálnej sieti X uviedlo, že pozemné systémy protivzdušnej obrany a prieskumu boli uvedené do zvýšenej pohotovosti. Zdôraznilo, že ide o preventívne opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť poľský vzdušný priestor a chrániť obyvateľstvo. Spresnilo, že hrozba súvisí s útokmi dronov v regiónoch Ukrajiny hraničiacich s Poľskom.
Aj poľský premiér Donald Tusk informoval, že „preventívne operácie“ sa v poľskom vzdušnom priestore začali pre hrozbu zo strany ruských dronov operujúcich nad prihraničnými oblasťami Ukrajiny, napísala AP.
Poľská agentúra pre riadenie leteckej prevádzky oznámila, že letisko v Lubline bolo pre civilnú dopravu uzavreté „z dôvodu vojenských leteckých aktivít“. Nešpecifikovala, ako dlho má toto opatrenie trvať. Hovorca letiska Piotr Jankowski však pre tlačovú agentúru PAP uviedol, že vzdušný priestor nad letiskom zostane uzavretý do 18.00 h SELČ.
Rusko v súvislosti s narušním poľského vzdušného priestoru deklarovalo, že na Poľsko necielilo. Bielorusko, ktoré je spojencom Ruska, informovalo, že Poľsko upovedomilo ešte pred tým, než drony prenikli do jeho vzdušného priestoru, a upozornilo aj Litvu. Pre agentúru BelTA to uviedol náčelník generálneho štábu bieloruských ozbrojených síl a námestník tamojšieho ministra obrany generálmajor Pavel Muravejka. Dodal však súčasne, že drony sa počas bojových operácií na Ukrajine odchýlili od kurzu, a preto narušili poľský vzdušný priestor - na rozdiel od tvrdení Poľska, že išlo o úmyselnú provokáciu zo strany Ruska. Rovnaké presvedčenie ako Poľsko v tejto súvislosti vyjadrili aj európski lídri, doplnila AP.