< sekcia Zahraničie
Pre hrozbu ruskej provokácie zasadne v Poľsku bezpečnostný výbor vlády
Kosiniak-Kamysz zároveň zopakoval, že v prípade útoku na ktorýkoľvek členský štát NATO bude Poľsko rešpektovať princíp spojeneckej solidarity a poskytne napadnutej krajine podporu.
Autor TASR
Varšava 20. júla (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v pondelok upozornil, že Rusko by mohlo pri provokáciách využiť ukrajinské drony, ktoré sa mu podarilo získať. Uviedol, že touto hrozbou sa bude v utorok zaoberať bezpečnostný výbor poľskej vlády. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Rusko získalo značný počet ukrajinských dronov a môže ich použiť ako prvok provokácie, aby zmiatlo situáciu a vytvorilo falošnú stopu. Na to musíme byť pripravení,“ povedal Kosiniak-Kamysz.
V utorok ráno sa podľa neho zíde bezpečnostný výbor Rady ministrov, ktorý sa bude zaoberať hrozbami zo strany Ruskej federácie, posilnením ochrany kybernetického priestoru aj kritickej infraštruktúry. Dodal, že na podobné riziká upozorňujú aj partneri Poľska z pobaltských štátov, Fínska a Rumunska a že ide o problém celej východnej hranice Severoatlantickej aliancie.
Podľa ministra zostáva úroveň hrozby zo strany Ruska naďalej veľmi vysoká, pričom Moskva postupne zvyšuje mieru eskalácie. Pripomenul, že počas uplynulého týždňa poľské a švédske stíhačky trikrát štartovali k ruským lietadlám nad Baltským morom.
Minister upozornil aj na pokračujúce testovanie odolnosti systémov protivzdušnej obrany, kritickej infraštruktúry či rušenie signálu GPS zo strany Ruska. Zároveň poukázal na prípady zadržania osôb podozrivých zo sabotáží, ktoré podľa neho dokazujú, že Moskva nemení svoju taktiku.
Kosiniak-Kamysz zároveň zopakoval, že v prípade útoku na ktorýkoľvek členský štát NATO bude Poľsko rešpektovať princíp spojeneckej solidarity a poskytne napadnutej krajine podporu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Rusko získalo značný počet ukrajinských dronov a môže ich použiť ako prvok provokácie, aby zmiatlo situáciu a vytvorilo falošnú stopu. Na to musíme byť pripravení,“ povedal Kosiniak-Kamysz.
V utorok ráno sa podľa neho zíde bezpečnostný výbor Rady ministrov, ktorý sa bude zaoberať hrozbami zo strany Ruskej federácie, posilnením ochrany kybernetického priestoru aj kritickej infraštruktúry. Dodal, že na podobné riziká upozorňujú aj partneri Poľska z pobaltských štátov, Fínska a Rumunska a že ide o problém celej východnej hranice Severoatlantickej aliancie.
Podľa ministra zostáva úroveň hrozby zo strany Ruska naďalej veľmi vysoká, pričom Moskva postupne zvyšuje mieru eskalácie. Pripomenul, že počas uplynulého týždňa poľské a švédske stíhačky trikrát štartovali k ruským lietadlám nad Baltským morom.
Minister upozornil aj na pokračujúce testovanie odolnosti systémov protivzdušnej obrany, kritickej infraštruktúry či rušenie signálu GPS zo strany Ruska. Zároveň poukázal na prípady zadržania osôb podozrivých zo sabotáží, ktoré podľa neho dokazujú, že Moskva nemení svoju taktiku.
Kosiniak-Kamysz zároveň zopakoval, že v prípade útoku na ktorýkoľvek členský štát NATO bude Poľsko rešpektovať princíp spojeneckej solidarity a poskytne napadnutej krajine podporu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)