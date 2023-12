Pre husté sneženie zrušili na mníchovskom letisku desiatky letov

Mníchov 1. decembra (TASR) - Husté sneženie a nízke teploty zapríčinili v piatok na letisku v Mníchove zrušenie vyše 100 odletov a príletov, ako aj značné meškania mnohých ďalších leteckých spojení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Hovorca letiska popoludní informoval, že približne 130 letov nemôže vzlietnuť alebo pristáť. Podľa jeho slov musí byť na letisku vždy voľná prinajmenšom jedna dráha, pričom zriadenci neustále pracujú na odpratávaní snehu.



Cestujúcich do alebo z bavorskej metropoly vyzvali, aby sa skontaktovali so svojou leteckou spoločnosťou a zistili si prípadné meškania či zrušenia letov. Na mníchovskom letisku sa podľa hovorcu očakávajú v dôsledku chladného počasia aj ďalšie rušenia leteckých spojení.



Podľa nemeckej meteorologickej služby (DWD) má v Mníchove snežiť nepretržite až do soboty. DPA pripomína, že tamojšie letisko je po frankfurtskom druhým najvyťaženejším v Nemecku.