Pre hustú hmlu v Poľsku presmerovali a zrušili viacero letov

Krakov/Katovice 28. decembra (TASR) - Hustá hmla spôsobila v sobotu na poľských letiskách v Krakove a Katoviciach problémy v doprave. Viaceré lety boli zrušené alebo presmerované, informuje TASR podľa agentúry PAP.



"Počasie bráni pristátiam a lety sú presmerované do Rzeszówa, Ostravy a Varšavy," spresnila hovorkyňa krakovského letiska Natalia Vinceová. Odlety sú tiež oneskorené a cesty z Krakova do Istanbulu, Frankfurtu a Amsterdamu boli zrušené.



Hmla sťažuje leteckú dopravu aj na letisku v Katoviciach, kde prerušili odlety aj prílety. Lietadlá sú presmerované do Vroclavu a Varšavy.