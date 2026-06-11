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Pre incident uzatvorili niekoľko poschodí Pentagónu
Podľa bezpečnostného tímu Pentagónu je v súvislosti s problémom s kvalitou ovzdušia potrebné vykonať ďalšie testy, ktoré môžu trvať do dvoch hodín.
Autor TASR
Washington 11. júna (TASR) - V budove ministerstva obrany USA vo Washingtone uzavreli viaceré poschodia a chodby a ďalšie evakuujú z dôvodu „incidentu s nebezpečnými materiálmi“. Pre stanicu CNN to vo štvrtok uviedli tri zdroje oboznámené so situáciou a miestne hasičské oddelenie, píše TASR.
Hovorca ministerstva obrany Sean Parnell potvrdil, že systémy v Pentagóne „zaznamenali problém s kvalitou ovzdušia, ktorý si vyžaduje preventívne opatrenia,“ kým zistia závažnosť tohto problému.
Rezort podľa jeho slov uplatňuje štandardné ochranné protokoly. Na mieste sú zásahové tímy, ktoré sú pripravené pomôcť osobám v budove.
Hasičský a záchranný zbor Arlington Fire & EMS v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že jeho jednotky vrátane tímu pre nebezpečné materiály v súčasnosti zasahujú v Pentagóne „počas incidentu s nebezpečnými materiálmi“.
Podľa bezpečnostného tímu Pentagónu je v súvislosti s problémom s kvalitou ovzdušia potrebné vykonať ďalšie testy, ktoré môžu trvať do dvoch hodín.
Dva zdroje pre spravodajskú televíziu CNN povedali, že v budove Pentagónu bolo uzavretých niekoľko poschodí. Podľa tretieho zdroja majú policajti v budove nasadené plynové masky a plný ochranný výstroj.
Hovorca ministerstva obrany Sean Parnell potvrdil, že systémy v Pentagóne „zaznamenali problém s kvalitou ovzdušia, ktorý si vyžaduje preventívne opatrenia,“ kým zistia závažnosť tohto problému.
Rezort podľa jeho slov uplatňuje štandardné ochranné protokoly. Na mieste sú zásahové tímy, ktoré sú pripravené pomôcť osobám v budove.
Hasičský a záchranný zbor Arlington Fire & EMS v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že jeho jednotky vrátane tímu pre nebezpečné materiály v súčasnosti zasahujú v Pentagóne „počas incidentu s nebezpečnými materiálmi“.
Podľa bezpečnostného tímu Pentagónu je v súvislosti s problémom s kvalitou ovzdušia potrebné vykonať ďalšie testy, ktoré môžu trvať do dvoch hodín.
Dva zdroje pre spravodajskú televíziu CNN povedali, že v budove Pentagónu bolo uzavretých niekoľko poschodí. Podľa tretieho zdroja majú policajti v budove nasadené plynové masky a plný ochranný výstroj.