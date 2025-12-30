< sekcia Zahraničie
Pre Irán je Kanadské kráľovské námorníctvo teroristická organizáciá
Ottawa prerušila diplomatické styky s Teheránom ešte v roku 2012 a označila Irán za „najväčšiu hrozbu pre svetový mier“.
Autor TASR
Teherán 30. decembra (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok označilo Kanadské kráľovské námorníctvo za teroristickú organizáciu. Podľa Teheránu ide o reakciu na zaradenie iránskych Revolučných gárd (IRGC) na kanadský zoznam teroristických organizácií v roku 2024. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa iránskeho ministerstva bolo vtedajšie rozhodnutie Kanady „v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva“. Rezort preto vo svojom vyhlásení ďalej uviedol, že Irán „v rámci reciprocity identifikuje a vyhlasuje Kráľovské kanadské námorníctvo za teroristickú organizáciu“.
Kanada označila IRGC za teroristickú skupinu 19. júna 2024, pričom gardy obvinila z porušovania ľudských práv v Iráne aj mimo neho, ako aj z úmyslu destabilizovať medzinárodný poriadok založený na pravidlách. Týmto rozhodnutím majú členovia IRGC automaticky zakázaný vstup do Kanady a Kanaďania sa s nimi nemôžu nijako stýkať. Vyplýva z toho aj zaistenie aktív vlastnených IRGC alebo jej členmi v Kanade.
AFP pripomína, že jedným z dôvodov, prečo sa Ottawa rozhodla označiť IRGC za teroristickú skupinu, bolo zostrelenie letu PS752 krátko po štarte z Teheránu v januári 2020. Pri tragédii zahynulo všetkých 176 pasažierov a členov posádky, vrátane 85 kanadských občanov a trvalých rezidentov. IRGC priznala zostrelenie ukrajinského civilného lietadla, no tvrdila, že dispečeri ho omylom identifikovali ako nepriateľský cieľ. K incidentu došlo týždeň po tom, čo americké ozbrojené sily zabili dronom v Bagdade veliteľa jednotiek al-Kuds IRGC Kásema Solejmáního.
Ottawa prerušila diplomatické styky s Teheránom ešte v roku 2012 a označila Irán za „najväčšiu hrozbu pre svetový mier“.
Spojené štáty zaradili IRCG na svoj zoznam zahraničných teroristických organizácií v apríli 2019, zatiaľ čo Austrália tak urobila v novembri tohto roku a pripísala im zodpovednosť za útoky na austrálskom území.
