Pre Irán začali platiť sankcie OSN za porušenie jadrovej dohody
Sankcie sa týkajú zbrojného embarga pre Teherán, zmrazenia jeho aktív uložených vo svetových finančných inštitúciách, či cestovných obmedzení pre iránskych predstaviteľov.
Autor TASR
Teherán 28. septembra (TASR) - V nedeľu o 2.00 h SELČ začali pre Irán platiť rozsiahle sankcie OSN v súvislosti s porušením jeho záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody. Došlo k tomu po tom, čo Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v piatok zamietla návrh Číny a Ruska, ktorý požadoval polročný odklad sankcií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Sankcie sa týkajú zbrojného embarga pre Teherán, zmrazenia jeho aktív uložených vo svetových finančných inštitúciách, či cestovných obmedzení pre iránskych predstaviteľov. Zároveň zakazujú dovoz materiálu, ktorý by sa mohol použiť na obohacovanie a spracovanie uránu, či na vývoj balistických rakiet. Sankcie, ktoré boli na Irán uvalené aj v minulosti, vstúpili do platnosti po tom, čo rokovania so západnými mocnosťami nepriniesli prelom v jadrovej otázke Teheránu.
„Je to protiprávne a nemôže sa to uplatniť,“ povedal pred tým v sobotu na pôde OSN ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov novinárom. Dodal, že už napísal generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a upozornil ho, že obnovenie sankcií OSN voči Iránu je „veľkou chybou“.
Krajiny zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) koncom augusta aktivovali tzv. mechanizmus „snapback“, keďže Irán podľa nich porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015.
Tento mechanizmus mohla aktivovať akákoľvek strana jadrovej dohody s Iránom. BR OSN po aktivovaní snapbacku musela do 30 dní prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Francúzsko, USA a Británia ako stáli členovia rady rezolúciu 19. septembra vetovali.
Prezident Donald Trump od prvej medzinárodnej dohody medzi svetovými mocnosťami a Iránom odstúpil v roku 2018. Teherán následne prestal dodržiavať dohodu a napredoval v jadrovom vývoji. Izrael i viaceré západné krajiny obviňujú Irán, že sa usiluje získať jadrové zbrane. Teherán však tieto tvrdenia popiera.
Francúzsko, Británia a Nemecko v nedeľu varovali Irán pred potenciálnym „eskalovaním“ situácie. „Obnovenie sankcií OSN diplomaciu neukončilo,“ uviedli ministri zahraničných vecí troch krajín v spoločnom vyhlásení. „Naliehame na Irán, aby sa zdržal akýchkoľvek krokov, ktoré by eskalovali situáciu, a začal znovu dodržiavať svoje právne záväzné povinnosti,“ uviedli. Krajiny tiež vyhlásili, že budú naďalej spolupracovať so všetkými stranami na novom diplomatickom riešení, aby sa zabezpečilo, že Irán nikdy nezíska jadrové zbrane.
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio vyzval Teherán, aby pristúpil na priame rokovania „vedené v dobrej viere“. Zároveň naliehal na členské štáty OSN, aby „okamžite“ zaviedli sankcie, a tak vytvorili tlak na iránskych lídrov, aby urobili to, čo je správne pre ich krajinu a najlepšie pre bezpečnosť sveta“.
