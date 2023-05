Pre Izrael sú neprijateľné podmienky prímeria od Islamského džihádu

Jeruzalem/Gaza 11. mája (TASR) - Palestínske radikálne hnutie Islamský džihád tvrdí, že zastaví raketovú paľbu na ciele v Izraeli len za predpokladu, že Izrael bude súhlasiť so zastavením cieleného zabíjania jeho bojovníkov. Pre Izrael sú však takéto podmienky prímeria neprijateľné.



Denník The Times of Israel (TOI) pripomenul, že prímerie medzi Gazou a Izraelom sa pokúšal sprostredkovať Egypt. Zdá sa však, že jeho snahy v stredu večer stroskotali, keďže izraelské nálety na ciele v Gaze a ostreľovanie územia Izraela raketami z pásma Gazy vo štvrtok pokračujú.



TOI dodal, že podľa niektorých správ Islamský džihád tiež požadoval, aby Izrael zrušil budúcotýždňový pochod s vlajkami pri príležitosti Dňa Jeruzalema.



Potvrdil to aj predseda výboru izraelského parlamentu pre zahraničné veci a obranu Juli Edelstein, keď podľa TOI uviedol, že Izrael nemohol prijať podmienky prímeria, ktoré sa pokúšal sprostredkovať Egypt.



"Prostredníctvom sprostredkovateľov boli nadviazané kontakty, bolo cítiť, že sa blíži prímerie, ale potom sa Islamský džihád rozhodol, že môže diktovať podmienky prímeria," objasnil Edelstein s tým, že Izrael tieto podmienky nemohol prijať.



Edelstein upozornil, že ak Izrael teraz neuskutoční rozsiahlu operáciu, "nemal by byť prekvapený", keď radikálne palestínske organizácie v Gaze medzi jednotlivými kolami bojov naberú na sile, napísal TOI.



Minister financií Becalel Smotrič, ktorý pôsobí aj na ministerstve obrany, podľa TOI vyhlásil, že by nebol proti prímeriu, ak Islamský džihád prestane odpaľovať rakety.



"Z nášho pohľadu: ak na nás prestanú strieľať, nie je dôvod pokračovať," vyhlásil Smotrič pre spravodajský portál Ynet.



"Ak budú pokračovať, rozdrvíme ich a zasiahneme ich," varoval Smotrič s tým, že izraelská armáda je pripravená na ďalšie údery na ciele v pásme Gazy.



Izrael začal prekvapivú vojenskú operáciu v utorok skoro ráno cieleným atentátom na troch najvyšších predstaviteľov Islamského džihádu v Gaze. Pri tejto sérii náletov zahynulo desať ďalších osôb vrátane niekoľkých detí. Odvtedy bolo z Gazy na Izrael vypálených viac ako 500 rakiet a izraelská armáda zasiahla v pásme Gazy desiatky cieľov spájaných s Islamským džihádom.



Veľvyslanec USA v Izraeli Tom Nides prostredníctvom statusu na platforme Twitter informoval, že sa snaží sprostredkovať "deeskaláciu" pokračujúceho násilia medzi Gazou a Izraelom. Deklaroval, že Spojené štáty naďalej podporujú právo Izraela brániť sa.