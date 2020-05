Pre Johnsonovho poradcu odstúpil námestník ministra pre Škótsko

Londýn 26. mája (TASR) - Námestník britského ministra pre Škótsko Douglas Ross odstúpil v utorok zo svojej funkcie. Dôvodom bolo konanie Dominica Cummingsa, vplyvného poradcu britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý sa rozhodol odísť z Londýna krátko po začiatku platnosti celoštátnej karantény zavedenej v boji proti koronavírusovej pandémii. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.



Ross uviedol, že Cummingsovo tvrdenie, že sa nedopustil ničoho "nelegálneho" a na cestovanie mal dobré dôvody, "nezdieľa väčšina ľudí, ktorí sa správali tak, ako to vláda vyžadovala".



"Hoci mohli byť (Cummingsove) úmysly dobre mienené, reakcie na tieto správy ukazujú, že s tým, ako si pán Cummings interpretoval odporúčania vlády, sa nezhoduje väčšina ľudí, ktorí konali tak, ako vláda povedala," povedal Ross.



V liste britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi, ktorý bol zverejnený v utorok, Ross tiež píše, že s Cummingsom sa nikdy nestretol a akceptuje pondelňajšiu obhajobu jeho konania. Zároveň však poznamenal, že takéto rozhodnutie nemohli urobiť mnohí iní občania.



"Môj inštinkt ako otca mi káže vždy spraviť to, čo je najlepšie pre môjho syna a manželku. Mali sme šťastie, že sme tento hrozný vírus nedostali, ale ak by sa tak stalo, sme pripravení riadiť sa odporúčaniami vlády a zostať doma, aby sa zabránilo jeho šíreniu," uviedol Ross.



Cummings začiatkom apríla so svojím synom a manželkou cestoval cez celé Anglicko. Jeho manželka mala v tom čase príznaky ochorenia COVID-19, u Cummingsa sa objavili koncom marca. Krátko po tom však opustil svoj dom v Londýne a neskôr ho videli v spoločnosti svojho syna neďaleko domu Cummingsových rodičov v meste Durham v severovýchodnom Anglicku. Premiérovho poradcu na inom mieste v severovýchodnom Anglicku videli aj na Veľkonočný pondelok (13. apríla).



Na základe opatrení, prijatých britskou vládou 23. marca, musí každá osoba, u ktorej sa vyskytli príznaky ochorenia COVID-19, zostať v domácej izolácii. Osoby vo veku nad 70 rokov, medzi ktorých patria aj Cummingsovi rodičia, nesmú prijímať návštevy.