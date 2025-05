Pre kauzu Huawei žiada Belgicko EP o zbavenie imunity europoslancov

Brusel 21. mája (TASR) - Belgické úrady požiadali Európsky parlament (EP), aby odobral imunitu piatim europoslancom – Fulviovi Martusciellovi, Giusii Princiovej, Salvatoremu de Meoovi (všetci EPP/Taliansko), Danielovi Attardovi (S&D/Malta) a Nikolovi Minčevovi (Obnovme Európu/Bulharsko). Na stredajšom plenárnom zasadnutí o tom informovala predsedníčka EP Roberta Metsolová. Belgické orgány ich podozrievajú s účasti na korupčnej kauze spojenej s čínskou spoločnosťou Huawei. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie Euronews.



O zbavení ich imunity rozhodne Výbor EP pre právne veci (JURI). Proces zbavovania imunity v EP trvá v zrýchlenom konaní štyri týždne, ale v citlivých prípadoch to môže byť aj rok. Žiadosť o zrušenie poslaneckej imunity nevyhnutne neznamená, že sa niekto dopustil priestupku alebo zločinu. Tento krok je však potrebný, aby mohla polícia dané osoby predvolať na výsluch a vyšetrovať ich.



V prípade kauzy, do ktorej je údajne zapletený Huawei, obvinili úrady v Belgicku dovedna najmenej osem osôb. Obvineniam predchádzali policajné razie v Belgicku, Portugalsku a Francúzsku. Ide o súčasť vyšetrovania spusteného v 2021, ktoré sa týka podozrení z nezákonných platieb a iných darov zo strany Huawei výmenou za podporu europoslancov pri zavádzaní telekomunikačnej siete 5G.



Dotknutí politici a Huawei všetky obvinenia odmietajú.



Niektorí z europoslancov spochybnili dôvody, na základe ktorých prokurátori požiadali o zrušenie ich imunity, pričom jeden z nich obvinil belgické orgány z prekročenia právomocí.



Princiová uviedla, že je vyšetrovaná pre účasť na zasadnutí v júni minulého roka, na ktorom ani nebola, pretože v ten deň mala jej dcéra v Taliansku školské predstavenie. De Meo tvrdí, že orgány žiadajú pozbavenie jeho imunity pre spoločenské stretnutie, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti Huawei.



Minčev a Attard uviedli, že sú vyšetrovaní za to, že boli prostredníctvom svojich asistentov pozvaní na futbalové zápasy. Pozvanie europoslancom však cez asistentov adresovali osoby vyšetrované belgickými orgánmi.