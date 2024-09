Pre eskaláciu konfliktu s Hizballáhom Netanjahu odložil odlet do USA

Jeruzalem 25. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opäť odložil svoj odchod do USA, kde má predniesť prejav na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Podľa agentúry AFP to v stredu oznámil úrad vlády, píše TASR.



Podľa pôvodných plánov mal Netanjahu do USA odcestovať v stredu. Svoj odchod však odložil na štvrtok vzhľadom na prebiehajúcu operáciu izraelskej armády v Libanone a útoky proiránskeho hnutia Hizballáh na Izrael. Úrad vlády dodal, že v stredu bude Netanjahu viesť niekoľko porád o eskalácii na severnej hranici Izraela.



Svoj prejav na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN mal Netanjahu pôvodne predniesť v piatok a zostať v New Yorku počas židovského sabatu. Túto časť svojho programu však absolvuje už vo štvrtok, takže v piatok sa bude môcť vrátiť do Izraela.



Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na utorok konštatoval, že je dôležité, aby premiér Netanjahu tento týždeň napriek bojom odcestoval do New Yorku a vystúpil na Valnom zhromaždení OSN, pretože je "to (pre Izrael) dôležitá PR príležitosť".



Hizballáh a Izrael vedú cezhraničnú vojnu prakticky od začiatku vojny v palestínskom Pásme Gazy, ktorú vyvolal vpád palestínskych teroristických kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Obe strany v poslednom čase svoje útoky zintenzívnili, a to aj napriek varovaniam medzinárodného spoločenstva, ktoré má obavy z rozšírenia konfliktu do iných regiónov.