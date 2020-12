Pre konflikty nezaočkovali v Afganistane proti obrne 3,4 mil. detí

Kábul 23. decembra (TASR) - V dôsledku prebiehajúcich ozbrojených konfliktov v Afganistane nebola tento rok podaná vakcína proti detskej obrne najmenej 3,4 milióna detí. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšieho pracovníka z očkovacej kampane.



Afganské ministerstvo zdravotníctva spustilo päťdňové celoštátne očkovanie proti detskej obrne od 30. novembra do 4. decembra, v rámci ktorého plánovalo podať vakcínu najmenej 9,9 milióna detí, uviedol Mír Džán Rásik z vakcinačnej kampane.



Zdravotníci však podľa jeho slov mohli zaočkovať len 6,5 milióna detí v celkovo 34 afganských provinciách. Zdravotnícke tímy sa totiž nedostali do provincií ako Helmand na juhu, Ghazní na juhovýchode a Baghlán, Kundúz a Tachár na severe, kde operujú ozbrojené skupiny ako hnutie Taliban, ktoré neumožnilo prístup zdravotníkov do oblastí pod svojou kontrolou.



Hovorca Talibanu pre DPA povedal, že predtým sa takéto kampane v niektorých provinciách používali na zhromažďovanie tajných informácií.



Podľa Rásika okrem vojny ministerstvu v poskytovaní životne dôležitej zdravotnej služby zabránili aj niektoré sociálne bariéry.



Podľa údajov ministerstva zdravotníctva sa v Afganistane zatiaľ vyskytlo najmenej 56 prípadov detskej obrny.



Ďalšími dvoma krajinami, kde ešte detskú obrnu úplne neodstránili, sú Pakistan a Nigéria. Nákazlivá choroba postihuje najmä deti do piatich rokov. Nedá sa liečiť, ale dá sa jej predísť očkovaním.